By Euronews

Согласно американским учёным, глобальные показатели рождаемости снижаются такими темпами, что к 2050 году в 204 странах мира не будет достаточно молодёжи, чтобы "прокормить" старшее поколение.

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Согласно американским учёным из Института показателей и оценки здоровья (НМЕ), глобальные показатели рождаемости снижаются такими темпами, что к 2050 году в 204 странах мира не будет достаточно детей, чтобы "прокормить" старшее поколение. Соответствующее исследование опубликовано в среду в медицинском журнале The Lancet.

Не все специалисты считают это такой уж плохой новоcтью.

Знаете, если отстраниться от этой проблематики, следует задаться вопросом: должны ли мы искусственно поддерживать численность населения? Существует так много стран, (...) у всех разная плотность населения, разный состав и потребности. Так что если перестать на время быть демографом, надо спросить себя: является ли сокращение численности населения проблемой? профессор Мелинда Миллс директора центра демографии Оксфордского университета

В исследовании говорится, что снижение рождаемости будет иметь далеко идущие экономические и социальные последствия, поскольку в большинстве стран население стареет,а в самых богатых сокращается рабочая сила.