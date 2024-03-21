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Исследование Lancet: в 2050 году молодое поколение не сможет "прокормить" старшее

Дети надеются получить автограф игроков перед началом бейсбольного матча "Цинциннати Редс" и "Лос-Анджелес Энджелс", февраль 2024 г.
Дети надеются получить автограф игроков перед началом бейсбольного матча "Цинциннати Редс" и "Лос-Анджелес Энджелс", февраль 2024 г. Авторское право Carolyn Kaster/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Согласно американским учёным, глобальные показатели рождаемости снижаются такими темпами, что к 2050 году в 204 странах мира не будет достаточно молодёжи, чтобы "прокормить" старшее поколение.

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Согласно американским учёным из Института показателей и оценки здоровья (НМЕ), глобальные показатели рождаемости снижаются такими темпами, что к 2050 году в 204 странах мира не будет достаточно детей, чтобы "прокормить" старшее поколение. Соответствующее исследование опубликовано в среду в медицинском журнале The Lancet.

Не все специалисты считают это такой уж плохой новоcтью.

Знаете, если отстраниться от этой проблематики, следует задаться вопросом: должны ли мы искусственно поддерживать численность населения? Существует так много стран, (...) у всех разная плотность населения, разный состав и потребности. Так что если перестать на время быть демографом, надо спросить себя: является ли сокращение численности населения проблемой?
профессор Мелинда Миллс
директора центра демографии Оксфордского университета

В исследовании говорится, что снижение рождаемости будет иметь далеко идущие экономические и социальные последствия, поскольку в большинстве стран население стареет,а в самых богатых сокращается рабочая сила.

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