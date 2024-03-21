Согласно американским учёным, глобальные показатели рождаемости снижаются такими темпами, что к 2050 году в 204 странах мира не будет достаточно молодёжи, чтобы "прокормить" старшее поколение.
Согласно американским учёным из Института показателей и оценки здоровья (НМЕ), глобальные показатели рождаемости снижаются такими темпами, что к 2050 году в 204 странах мира не будет достаточно детей, чтобы "прокормить" старшее поколение. Соответствующее исследование опубликовано в среду в медицинском журнале The Lancet.
Не все специалисты считают это такой уж плохой новоcтью.
В исследовании говорится, что снижение рождаемости будет иметь далеко идущие экономические и социальные последствия, поскольку в большинстве стран население стареет,а в самых богатых сокращается рабочая сила.