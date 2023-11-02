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Срочная новость. Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Владимир Путин, архивное фото
Владимир Путин, архивное фото Авторское право Pavel Bednyakov/Sputnik
By Euronews Digital
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В октябре закон единогласно приняли Госдума и Совет Федерации.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Закон был единогласно одобрен 18 октября в Госдуме, а 25 - в Совете Федерации. В начале октября с инициативой отказа от договора выступил сам Путин - он сообщил, что в отличие от США Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия, но "теоретически можно отозвать эту ратификацию".

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний в 1996 году подписали Россия, Китай и США, не стали подписывать Индия, Пакистан и Северная Корея.  В 2000 году Россия ратифицировала документ, однако США и Китай этого не сделали, при этом обе страны взяли на себя обязательство воздержаться от ядерных испытаний.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что отзыв ратификации Россией не означает намерения проводить ядерные эксперименты.

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