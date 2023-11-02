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Бои за Авдеевку: россияне готовятся к новой волне наземных атак

Военнослужащий ВСУ ведёт огонь в районе Авдеевки.
Военнослужащий ВСУ ведёт огонь в районе Авдеевки. Авторское право AP Photo/Libkos
By Oleksandra Vakulina
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Эксперты ISW прогнозируют переход войск РФ к лобовым ударам во главе с пехотой под Авдеевкой. GeoConfirmed пишет о рекордных для россиян потерях техники в этом районе.

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Российские войска, вероятно, готовятся к очередной волне чрезвычайно изнурительных наземных атак пехоты на украинские позиции в районе Авдеевки, говорится в последней сводке Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики ссылаются на связанных с Кремлём российских "военкоров", которые утверждают, что силы РФ под Авдеевкой значительно замедлили темп наземных атак с севера и юга и теперь ведут мощный неприцельный огонь по передовым позициям ВСУ и ближним тылам.

Этот сильный огонь, вероятнее всего, представляет собой воздушную и артиллерийскую подготовку поля боя перед новой волной российских наступлений.

По словам экспертов, российские войска, вероятно, готовятся перейти к лобовым атакам на уровне пехоты после тяжёлой артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать значительные потери техники в районе Авдеевки в течение октября.

Открытый геолокационный проект GeoConfirmed охарактеризовал действия россиян под Авдеевкой как наиболее "затратные" с точки зрения потери техники с начала войны против Украины.

В ISW отметили, что нынешняя ситуация под Авдеевкой отражает неспособность российского Генштаба усвоить уроки и поделиться опытом, полученным в ходе предыдущих неудачных наступлений на фронте в Украине, с другими группировками войск. 

Эксперты напомнили, что в 2022 и 2023 годах различные российские подразделения уже проводили по нескольким направлениям катастрофические механизированные лобовые атаки с пехотой на укреплённые украинские позиции.

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