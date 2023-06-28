Еврокомиссар Тьерри Бретон: "Мы должны быть хорошими гражданами в любой стране планеты"

Гость программы "Глобальный диалог" - еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Мы говорим о развитии туристического сектора, влиянии на него искусственного интеллекта, последствиях пандемии и войне в Украине.

В Брюсселе конференции состоялась конференция "Направление Европа", в которой приняли участие специалисты, занятые в туристическом секторе. Здесь обсуждались важнейшие проблемы в преддверии напряженного летнего сезона. В ходе мероприятия на вопросы телеканала Euronews ответил комиссар по вопросам внутреннего рынка и туризма Тьерри Бретон.

Euronews: Сейчас важное время для туристического сектора. На карту поставлено очень многое. Не хочу, чтобы этот разговор зацикливался на прошлом, но, как мы знаем, была пандемия. Вы находились на переднем крае, когда Европа открыла свои границы. Какой-то урок индустрия должна была извлечь из случившегося?

Тьерри Бретон: Сфера туризма действительно сильно пострадала от пандемии. Поэтому мы отреагировали очень и очень быстро. И я думаю, что мы можем гордиться тем, что сделали, взять хотя бы этот огромный пакет мер NextGenerationEU, первый в нашей истории!

Euronews: И, вероятно, урок усвоен...

Тьерри Бретон: Урок усвоен: все поняли, что большая часть пакета пришлась на туризм. Все понимали, насколько важен туризм для Европы. Мы все это знали.

Euronews: Главное, что вместе мы сильнее. Мы работали плечо к плечу. Это все еще так? Теперь это статус-кво?

Тьерри Бретон: Конечно... Мы впервые решили, что у нас теперь есть представление о том, каким мы хотим видеть туризм к 2030 году. Мы работали над этим, обсуждали. Получили одобрение стран-членов ЕС. Так что мы очень хорошо взаимодействуем.

Euronews: Что, по вашему мнению, является наибольшей проблемой для сектора? Он участвует в зеленом переходе?

Тьерри Бретон: Зеленый переход важен для всех нас. Я знаю, что туризм играет здесь большую роль. Я вижу большое желание у наших сограждан к отдыху и путешествиям. Люди бронируют гостиницы, перелеты, вы знаете об этом не хуже меня. Я говорил с экспертами, они подтверждают успехи. Это впечатляет. Возможно, на сегодняшний день самая серьезная проблема - это знания и люди. Я боюсь, что у нас недостаточно новых талантов, чтобы развивать эту важную тенденцию. Здесь есть о чем поразмыслить. Именно поэтому мы...

Euronews: Но есть ли сейчас время для глубоких размышлений? Начинается июль, за ним - август, на которые приходится пик туристического сезона?

Тьерри Бретон: Это действительно, вероятно, один из главных вызовов для нас. Вы упомянули о "зеленом" переходе. Цифровой переход также очень важен, информацию нужно уметь использовать. Вы знаете, что мы работаем над цифровым пространством для тех, кто занят в туризме. Это чрезвычайно важно. Работа скоро будет завершена.

Искусственный интеллект и туризм

Euronews: Вы только что были в Сан-Франциско, обсуждали технологии. Как прошла встреча? Что там думают о европейских планах по регулированию искусственного интеллекта?

Тьерри Бретон: Мы не только регулируем искусственный интеллект. Мы работаем над нашим цифровым пространством. Я этим много занимаюсь с первого дня работы в Еврокомиссии. Наше цифровое пространство не было организовано вообще. Некоторые говорили, что это Дикий Запад, особенно в социальных сетях.

Путь был довольно долгий, но мы сделали это с помощью Общего регламента по защите данных, Закона о цифровых услугах, в том что касается социальных сетей, Закона о цифровых рынках для обеспечения честной конкуренции, такие законодательные акты важны, в том числе и для туризма.

Правила необходимы и для инноваций. Так что мы первый континент, на котором эти правила разработаны и действуют. Искусственный интеллект тоже часть этого процесса. Мы работаем над этим почти три последних года. Что касается закона об Искусственном интеллекте... есть позиция Совета ЕС, Европарламента. Неделю назад мы уже начали первое трехстороннее обсуждение.

Европа - самый большой континент свободного мира в плане цифровых технологий. Она в полтора раза больше, чем США. Это накладывает на нас ответственность. Конечно, мы рады всем. Мы - открытый континент, но у нас есть правила, и теперь эти правила будут законом. Я помогаю этим компаниям, не только американским, кстати, но и европейским, азиатским, понять, каковы наши законы и как подготовиться к работе.

_Euronews: Как насчет компаний, которых сильно беспокоят эти правила? Некоторые даже грозят уйти из Европы из-за чересчур строгих законов.

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Тьерри Бретон: Никто не может себе этого позволить. У нас самый большой цифровой рынок в мире. Он в полтора раза больше, чем в США. Все хотят здесь работать. И мы рады всем. Правда! Возможно, вы имели в виду высказывание гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, но он сказал мне потом, что это было неправильно истолковано. Поэтому он изменил свой твит и написал, что ему нравится постановление, и они будут его соблюдать, в том числе по поводу так называемых “водяных знаков”.

Компании должны следовать правилам. И они будут это делать, не волнуйтесь. Никто не уйдет. Никто.

И, кстати, это хорошо и для инноваций. Когда я был генеральным директором, у нас тоже были разные правила. Я всегда говорил своим сотрудникам, что мы должны быть хорошими гражданами в каждой стране этой планеты, а не стараться их менять и говорить правительству: у вас плохие законы, напишите другие.

Euronews: Какую роль искусственный интеллект может сыграть в развитии компаний туристического сектора? Что вы можете сказать им? Большинство игроков на этом рынке - малые и средние предприятия…

Тьерри Бретон: Когда мы говорим об искусственном интеллекте, то имеем в виду три вещи: данные, алгоритмы и вычислительную мощность. Цифровое пространство необходимо, в том числе и для сферы туризма. Кому принадлежат эти данные? Как организовать это цифровое пространство? Это чрезвычайно важно. Поэтому мы хотим создать цифровое пространство и для туристического сектора. Использование этих данных, конечно, будет фантастическим преимуществом для всех, но особенно для индустрии туризма, включая, кстати - это вторая фаза - разработку некоторых определенных алгоритмов, ориентированных на туризм.

Крупнейшая инфраструктура в мире, которая позволит большим и малым компаниям получить доступ к этой вычислительной мощности для разработки алгоритмов и обучающих данных в конкретных областях туристической области. Европа была, есть и будет фантастическим местом для изобретения новых ИИ-приложений, особенно в сфере туризма. Мы - главное туристическое направление в мире, поэтому именно мы генерируем самое большое количество данных в данной сфере на этой планете.

Война в Европе влияет на туристический сектор

Euronews: Что вы скажете о геополитической ситуации в Европе? Она крайне нестабильна. Сектор обеспокоен негативным влиянием войны в Украине и, конечно же, санкций. Что вы скажете по этому поводу?

Тьерри Бретон: Эта напряженность играет и будет играть важную роль, в том числе и в туризме, конечно.

Мы видим это, без сомнения, на примере России. Мы видели это на примере Китая. КНР очень большая и важная страной в плане туризма. Надеемся, что все вернется в нормальное русло. У нас было некоторое сокращение числа туристов, но мы, конечно, ждем их. Мы должны принимать это во внимание.

Евросоюз предлагает своим 450 миллионам жителей много возможностей в сфере туризма, которые, возможно, еще не полностью используются. Мы являемся глобальным туристическим направлением номер один в мире. Европа не хочет закрываться.

Но есть эта война. И она, безусловно, многое меняет.

Мы в Еврокомиссии, как вы знаете, четко сказали, что будем поддерживать Украину, сколько это возможно, причем в долгосрочной перспективе. Мы ждем хороших новостей, но видим по недавним событиям, что весьма трудно предсказать, что будет происходить с нашим большим соседом. Будем делать все возможное, чтобы и дальше поддерживать Украину в условиях этой ужасной агрессии.

Euronews: Европа потеряла много российских туристов. Турпоток сократился на 90%.

Тьерри Бретон: Да, это правда, что Россия - большая страна с населением более 143 миллионов человек.

Но это не самая большое государство в мире по численности населения. Она в десять раз меньше, чем Китай или Индия. Так что у нас есть много других возможностей.

Когда Владимир Путин решил развязать эту ужасную войну против Украины, мы должны были отреагировать.

Зелёный переход: "Цель нашего и следующего поколений"

Euronews: На ваш взгляд, сможем ли мы стать "зеленее", экологичнее на этом континенте, достичь амбициозных целей и остаться при этом конкурентоспособными?

Тьерри Бретон: Мы должны, должны. У нас нет вариантов. Просто нет. Правда в том, что это сложная задача. Но мы будем “зелеными”. Других вариантов нет. Это цель нашего и следующего поколения. Мы должны будем это сделать.

Но как я часто повторяю, мы не становимся “зеленее”, лишь ограничивая передвижение и потребление. Хотя должны быть уверены в том, что можем экономить энергию.

Именно благодаря инновациям, технологиям, науке мы сможем выполнить этот план. Это важнейший переход, который в каком-то смысле можно даже назвать революцией.

Готова ли Европа к сезону летних отпусков?

Euronews: Вернемся в сегодняшний день, у нас летний сезон. Всего через пару недель все на этом континенте будут в движении. Готова ли к этому Европа? Готовы ли аэропорты, инфраструктура?

Тьерри Бретон: Готовы. Я действительно так думаю. И я полагаю, что все этому очень рады. Все в ожидании. На мой взгляд, мы готовы. Когда я увидел прогноз, я был поражен, но это очень хорошие новости. Так что мы должны быть готовы.

Euronews: Но вы же помните прошлое лето?

Тьерри Бретон: У меня есть одна если не забота, то пункт на который нужно обратить внимание. Нам необходимо быть готовыми нанимать людей, которые понадобятся для качественного обслуживания туристов.

Euronews: Итак, этим летом на наших телеэкранах не будет длинных очередей в аэропортах, забастовок авиадиспетчеров, людей, которые не могут арендовать автомобиль, переполненных отелей…

Тьерри Бретон: Но у вас также будет образ туриста, который едет на природу или гуляет со своими детьми, загорает на пляже. У медали две стороны, и та, о которой говорю я, более важна. Когда вы упоминаете о своей, вы боитесь, может быть, надеетесь, что такого не произойдет. Я знаю одно: все очень усердно работают для этого.

Euronews: Последний вопрос. Куда вы поедете отдыхать? О чем будете думать во время отпуска?

Тьерри Бретон: Обычно каждое лето я еду на одну неделю или на восемь дней в ту часть Франции, которая мне нравится, там очень тихо и спокойно, это Ла-Крёз. Видите, они смеются. Это правда. Это правда, потому что я не вижу там никого, кроме коров.

Euronews: Мне нравится. Вы сможете выключить мобильный телефон и отрешиться от всего?

Тьерри Бретон: У меня появляется много идей, когда я гуляю. Но надо много ходить. После пяти, шести, семи часов идеи начинают приходить. так что этим я и занимаюсь каждый день.