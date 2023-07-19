Конфликт интересов: американка отказалась от должности в Еврокомиссии

Недовольство приходом экс-консультанта GAFAM Фионы Скотт Мортон на работу в антимонопольное ведомство ЕС объединило евродепутатов, глав государств и еврокомиссаров.

Ей прочили пост главного экономиста по стратегическим вопросам в директорате ЕС по конкуренции, но из-за фронды европейцев брюссельской карьере американки Фионы Скотт Мортон не суждено было состояться.

В среду профессор Йеля и обладательница солидного резюме объявила, что отказывается от влиятельной должности, после того, как рекрутинговую операцию раскритиковали евродепутаты. Эммануэль Макрон заявил, что в центрах принятия решений в США нет назначенцев из Евросоюза, а пять тяжеловесов среди еврокомиссаров, включая Жозепа Борреля, написали письмо Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть своё решение.

Среди немногих, кто верил в то, что "незаурядный опыт" американки соответствовал должности европейского функционера, – заместитель главы ЕК по цифровым технологиям и конкуренции.

Ведомство, в котором должна была работать экс-консультант гигантов Microsoft, Apple, Amazon и Pfizer, проводит антимонопольные расследования и выдаёт разрешения на слияние и поглощение компаний.