EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Конфликт интересов: американка отказалась от должности в Еврокомиссии

Американский экономист Фиона Скотт Мортон не станет европейским функционером.
Американский экономист Фиона Скотт Мортон не станет европейским функционером. Авторское право AP Photo/Virginia Mayo
 Alexander Kazakevich

Недовольство приходом экс-консультанта GAFAM Фионы Скотт Мортон на работу в антимонопольное ведомство ЕС объединило евродепутатов, глав государств и еврокомиссаров.

Ей прочили пост главного экономиста по стратегическим вопросам в директорате ЕС по конкуренции, но из-за фронды европейцев брюссельской карьере американки Фионы Скотт Мортон не суждено было состояться. 

В среду профессор Йеля и обладательница солидного резюме объявила, что отказывается от влиятельной должности, после того, как рекрутинговую операцию раскритиковали евродепутаты. Эммануэль Макрон заявил, что в центрах принятия решений в США нет назначенцев из Евросоюза, а пять тяжеловесов среди еврокомиссаров, включая Жозепа Борреля, написали письмо Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть своё решение. 

Среди немногих, кто верил в то, что "незаурядный опыт" американки соответствовал должности европейского функционера, – заместитель главы ЕК по цифровым технологиям и конкуренции.

Ведомство, в котором должна была работать экс-консультант гигантов Microsoft, Apple, Amazon и Pfizer, проводит антимонопольные расследования и выдаёт разрешения на слияние и поглощение компаний.

Также по теме

Евродепутаты критикуют соглашение с "жестоким диктатором" Туниса

Хорватия: стало ли больше туристов после перехода на евро?

Еврокомиссар Тьерри Бретон: "Мы должны быть хорошими гражданами в любой стране планеты"

Брюссель Сша Технологии Европейский союз