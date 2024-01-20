Время роста: в Давосе обсудили, почему ЕС вновь пора активно расширяться

Новая геополитическая повестка и дальнейшее расширение ЕС: что думают об этом представители заинтересованных стран, политики и крупный бизнес? Наш канал организовал дебаты с участием гостей из Черногории, Украины, Болгарии.

Спустя почти 20 лет после мощного витка расширения ЕС в 2004 году поставленные, казалось бы, на паузу амбиции блока по принятию новых членов вновь впечатляют.

В пользу очередного этапа роста евросемьи часто приводят моральные и геополитические аргументы. Но достаточно ли у политиков практических, деловых обоснований, которые убедят избирателей из ЕС, обеспокоенных сохранностью рабочих мест,стагнацией производства? Об этом мы говорим в кулуарах ежегодной встречи Всемирного экономического форума 2024 года в Давосе с Милойко Спаичем, премьер-министром Черногории, Ростиславом Шурмой, заместителем главы Офиса президента Украины, экс-комиссаром, а ныне вице- премьером и министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль, а также с Кристианом Левиным, главой шведской группы Scania.

Мария Габриэль: "Расширение позволяет снизить риски"

В ходе дискуссии бывший еврокомиссар Мария Габриэль заявила, что Западные Балканы вернулись в повестку дня "не из-за России". Она напоминает о важности саммита ЕС-Западные Балканы в 2018 году, о пришедших в регион "цифровой программе и программе инноваций, новом плане роста", акцентируя внимание на "огромных инвестициях", сделанных ЕС.

Вице- премьер Болгарии также подчеркнула, что "расширение всегда высвечивает пул квалифицированной молодежи, которая в результате не покинет свой регион и действительно будет участвовать в формировании решений будущего". Габриэль рассматривает процесс приема как сложный но продуктивный, где "выгоды значительно превышают риски", как способ расширения рынка и защиту от инфляции. "Существует множество внешних факторов давления, но расширение превращает их в то, чем мы можем управлять, даже контролировать, чтобы, по крайней мере, снизить некоторые риски", - отмечает она.

Кристиан Левин: "Нам нужна новая конкуренция"

Его компания активно инвестировала в некоторые страны, вступившие в ЕС в 2004 году. Генеральный директор Scania рассказал о развитии бизнеса на польском рынке. "Наши продажи автомобилей в Польше выросли в пять раз; если взять наши услуги, которые так важны для прибыльности компании, поставляющей грузовики, то они выросли в десять раз", - подчеркивает Левин.

Он напоминает, что Scania уже 30 лет присутствует и в Украине. "Мы можем только поощрять другие частные компании использовать шанс уже сейчас инвестировать в Украину, - говорит он. - У нас прошлый год стал там лучшим из-за огромных транспортных потребностей - отчасти из-за войны, отчасти из-за развития страны".

Что касается других потенциальных членов ЕС, то бизнесмен и здесь настроен оптимистично. "Мы увидим бум не только в Украине, но и в Черногории, в других регионах, вступающих в ЕС. Некоторые из новых рынков очень конкурентоспособны, и это здорово!", - добавляет он.

Милойко Спаич: "Мощный сигнал для частного сектора".

Черногория сегодня считается одной из самых успешных стран-кандидатов восточного фланга. Премьер-министр Милойко Спаич вспоминает о пройденном пути. "Раньше Черногория была больше похожа на Монголию или Казахстан по экономической структуре, но геополитически и стратегически мы были ориентированы на Брюссель. Такой разрыв не работает в долгосрочной перспективе", - уточняет он. - Если вы хотите быть частью клуба, надо соответствовать его экономике и ценностям, так что думаю, это - выигрышная комбинация".

В Черногории - здоровые экономические показатели, но предложенный ей план роста ЕС, считает премьер, крайне важен, так как "посылает мощный сигнал частному сектору". Милойко Спаич доволен тем, как Европа набирает обороты. "В ближайшие 5-6 лет Черногорию ждет крупный инвестиционный цикл, мы ожидаем, что компании ЕС и финансовые посредники будут гораздо активнее , чем раньше", - отметил он. Уточнив, что его страна к этому готова.

Ростислав Шурма: "Украине есть что предложить ЕС".

Энтузиазм Украины в отношении членства в ЕС поставил тему расширения в топ вопросов политической повестки дня. Украина - самая большая и густонаселенная страна-кандидат после Турции, она почти два года отвечает на агрессивное полномасштабное вторжение России. Некоторые избиратели и страны-члены ЕС могут обеспокоиться, способен ли Союз "переварить" Украину.

"ЕС был гораздо меньше, когда принял Польшу и "переварил" ее, поэтому я не думаю, что это проблема, - отмечает Ростислав Шурма. - Украине есть что привнести в Европу в плане безопасности, обороны и военных технологий".

Он напоминает о богатейшем перечне природных ресурсов своей родины (нефть, газ, титан, марганец, литий и прочее), которых не хватает Европе. Сотрудничество, синергия в экономике, по его словам - "долгосрочный коммерческий проект", который принесет достойные дивиденды.

Смотрите дебаты полностью на видео выше.