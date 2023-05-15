Парламентские выборы в Греции: избирателей волнует инфляция

Euronews

Несмотря на макроэкономические успехи Афин, далеко не все греки уверены в завтрашнем дне. Многие вынуждены довольствоваться низкими зарплатами и экономить на всём.

Высокие темпы роста, сокращение госдолга, приток инвестиций – за последние два года греческая экономика демонстрировала высокие показатели и даже опережала большинство стран еврозоны. Греция больше не "бедный родственник" Европы. Эксперты, как внутри страны, так и за рубежом, приветствуют проводимые реформы и прогнозируют ещё более впечатляющий восстановительный рост.

"Есть веские причины полагать, что в ближайшие 3-5 лет греческая экономика будет лучше развиваться, чем в среднем по еврозоне, – говорит Тасос Анастасатос, главный экономист Eurobank EFG. – Афины располагают большим пакетом грантов и кредитов от Фонда устойчивости и восстановления ЕС, у страны хорошая репутация, особенно в сфере туризма, а банковская система функционирует в состоянии профицита ликвидности".

При этом далеко не все греки ощущают на себе заметное улучшение макроэкономических показателей.

Из Афин передаёт корреспондент Euronews Симела Тухтиду: "В последние годы греческая экономика демонстрирует уверенный рост, но реальные зарплаты (т.е. номинальные зарплаты за вычетом инфляции) не увеличиваются. Напротив, в некоторых сферах из-за постоянного роста цен доходы населения снижаются. Это негативно сказывается на рынке труда: работодателям всё труднее найти сотрудников, поскольку люди недовольны уровнем зарплаты. В таких сферах, как туризм, строительство и ресторанный бизнес, тысячи вакансий остаются незанятыми".

В то же время греческие потребители вынуждены экономить на всём на фоне непрерывного роста цен.

Евангелия, пенсионерка: "Если начистоту: мы вынуждены урезать рацион. Мы покупаем меньше продуктов. Раньше я брала четыре килограмма фруктов, сейчас – два или один. Да и в магазин мы ходим только за едой, больше мы ничего не можем себе позволить".

Гиоргос, продавец на рынке: "Продажи значительно снизились. Я не знаю, в чём причина, но люди ограничивают себя даже в покупке самых основных товаров".

В преддверии парламентских выборов, которые состоятся 21 мая, многие греки называют инфляцию самой насущной проблемой и ждут от кандидатов конкретных решений.