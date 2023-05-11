Молодые избиратели готовы решить судьбу Греции

Euronews

Греция готовится к парламентским выборам. Впервые свои бюллетени в урны опустят 440 000 молодых людей. О том, как настроены молодые греки, рассказывает корреспондент Euronews в Афинах.

Почти полмиллиона молодых людей в Греции впервые смогут отдать свой голос на выборах. Это поколение во многом отличается от предыдущих, но в то же время унаследовало трудности, оставленные десятилетием финансового кризиса и пандемией коронавируса.

По мнению экспертов, голоса молодежи существенно повлияют на результат голосования 21 мая, поэтому политические кампании уделяют юным избирателям особое внимание.

Йоргас Димитропулос, корреспондент Euronews:"440 000 молодых людей зарегистрированы в национальных избирательных списках. На этих всеобщих выборах они впервые получают право голосовать".

Наш корреспондент поговорил со студентами столичного университета, чтобы понять их настроения перед выборами.

- В этом году я собираюсь голосовать в первый раз. Я обсуждаю это с родителями: кого мы будем выбирать, какая партия для нас хороша, а какая нет, - говорит студент университета Эммануэль Топалидес.

Алексия Аггелиду, студентка:

- Мое решение будет основано на том, у какой партии лучшая программа по экономике и образованию. Это самые важные вещи, за которые мы должны бороться.

Константинос Ксиархос, студент:

- Я буду голосовать, руководствуясь своими критериями. Я думал об этом в течение многих лет. Страна восстанавливается. Мы хотим продолжать в том же духе. Я считаю, что молодые люди должны идти и голосовать, потому что они - будущее нашей страны. Они должны решать, каким быть этому будущему.

Янис Катсурис, студент:

- Это мой первый раз. Я думаю, что сейчас страна восстанавливается под руководством Новой демократии. Нам нужно стабильное правительство. И это - лучшее для нашей страны.

Рубини Калца, студентка:

- Да, я собираюсь голосовать. Я еще не знаю, по каким критериям (выберу, за кого). У меня пока мало информации.

Йоргас Димитропулос, корреспондент Euronews:"Для политических партий Греции выбор молодежи пока неясен. Поэтому они пытаются привлечь ее представителей к активному участию через платформы социальных сетей".