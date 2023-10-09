Греция в преддверии второго тура выборов

Мицотакис рассчитывает на победу в 13 регионах и 3 крупнейших городах. Низкая явка – главная проблема герой выборов: в Афинах воздержались около 70%.

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поставил перед однопартийцами амбициозную цель: "13 и 3", то есть победы во всех 13 регионах и трёх крупнейших городах: Афинах, Салониках и Пирее. Удастся ли ему это? Ответ даст второй тур региональных и муниципальных выборов, который состоится в следующее воскресенье..

В первом туре правящая партия доминировала, несмотря на то что её второй срок в правительстве был отмечен стихийными бедствиями – лесными пожарами и наводнениями, и реакция на них государства подверглась критике.

"Я думаю, что на этих выборах не было никакого конкретного послания, у нас просто есть выводы, которые подтверждают некоторые вещи, которые мы видели и на всеобщих выборах. Во-первых, это доминирование правящей партии на политической сцене. Во-вторых, то внимание, которое господин Касселакис (новый глава оппозиции) привлек к себе со стороны СМИ и некоторых избирателей, не затрагивает всех избирателей", - говорит аналитик Апостолос Пистолос.

Стефанос Касселакис, новый лидер оппозиции в Греции, возглавил партию СИРИЗА всего две недели назад, не успев завоевать достатоную популярность среди традиционныхсторонников этой партии.

Фэй Доулгкери, Euronews:

"Через три месяца после всеобщих выборов народное голосование подтвердило сложившуюся политическую ситуацию. Помимо правящей партии, которая победила, победило и воздержание от участия в выборах. В муниципалитете Афин, крупнейшем в Греции, доля воздержавшиеся почти достигла 70%".

В регионах и муниципалитетах, где губернаторы и мэры не были избраны в первом туре, граждане проголосуют повторно в следующее воскресенье.