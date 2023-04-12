Греция: перед Пасхой денег в обрез

Euronews

В эти выходные православные христиане отпразднуют Пасху. В Греции часть традиции - запекание ягненка в пасхальное воскресенье.

На центральном рынке Афин покупатели пытаются найти самые выгодные предложения. Высокие цены ударили по доходам греков, которые с трудом сводят концы с концами.

Андреас Ниотис, мясник, центральный рынок Варвакеос: "В последние десять дней люди покупают пасхальные продукты, в основном баранину и козлятину. Килограмм мяса стоит от 9 до 10 евро. Как вы знаете, инфляция выросла, и мы изо всех сил старались удержать цены на уровне прошлого года".

Большинство потребителей считают, что цены на мясо умеренные. Проблема в том, что у большинства людей стало меньше денег.

"Цены очень хорошие. Я нашел козлятину и баранину по 8 евро. В прошлом году было дороже, так что я думаю, что цены хорошие", - говорит этот мужчина.

"Цены примерно такие же, как в прошлом году. Но у граждан нет денег, вот в чем проблема. Люди не могут оплатить свои счета", - говорит эта женщина.

Помимо мяса, люди покупают пасхальные свечи, шоколадные яйца, а также подарки для детей. В этом году после пандемии владельцы магазинов ожидают большой прибыли.

Ангелос Метаксас, управляющий магазином игрушек: "Это настоящий бум, мы очень довольны. Очень оживленно, люди ходят по магазинам. Большинство покупает игрушки и пасхальные свечи".

Филина - студентка и недавно стала крестной матерью маленького мальчика. Она хочет купить для него подарок, но боится, что денег не хватит.

Филина Чатцигеоргали, студентка: "Я пришла купить пасхальный подарок для своего крестника. Можно найти что-то недорогое, но обычно это не то, что хочет ребенок. Трудно удовлетворить желания ребенка и в то же время не заплатить много денег".

Апостолос Стайкос, Афины, Euronews: "Потребители посещают рынки и магазины, сравнивают цены и ищут лучшие предложения. Многие ждут последней минуты, чтобы сделать покупки, надеясь найти еще более выгодные цены на продукты, игрушки и пасхальные подарки".