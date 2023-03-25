Двигатели внутреннего сгорания: Германия добилась послабления от ЕС

Евросоюз смягчил экологические требования в отношении двигателей внутреннего сгорания. Под давлением Берлина Брюссель разрешил регистрировать автомобили с ДВС ипосле 2035 года при условии, что они будут заправляться новым углеродно-нейтральным синтетическим топливом.

"Путь ясен: Европа остается технологически нейтральной. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания могут быть зарегистрированы после 2035 года, если они будут заправляться исключительно CO2-нейтральным топливом."

В начале марта Германия с её крупной промышленностью заблокировала постановление о фактическом запрете продажи новых автомобилей и фургонов с двигателями внутреннего сгорания к середине следующего десятилетия.

Берлин требовал исключения для автомобилей, сжигающих электротопливо, утверждая, что оно углеродно-нейтрально, если производится с использованием возобновляемых источников энергии и улавливают CO2, образующийся в результате промышленной деятельности.

В настоящее время такое топливо продвигается немецкими и итальянскими автопроизводителями премиум-класса.