**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:**На этой неделе страны Евросоюза должны были окончательно утвердить закон, фактически запрещающий продажу новых автомобилей на бензине и дизельном топливе с 2035 года.

Голосование обещало быть формальностью, поскольку страны ЕС и Европарламент уже одобрили этот закон, который является краеугольным камнем европейского "Зелёного соглашения". Но затем, как выразился один наблюдатель, автопромышленность нанесла ответный удар.

Ссылаясь на технологические возможности сокращения вредных выбросов, Германия отказалась поддержать сделку, по сути, угрожая её сорвать.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер:

"В настоящее время, после решения Европарламента и последовавших за ним дебатов, нет юридической уверенности в том, что транспортные средства с бензиновыми или дизельными двигателями действительно могут быть зарегистрированы после 2035 года, если они заправляются зелёным топливом".

Сомнения в электротопливе

Германия с её крупной промышленностью проводит кампанию за то, чтобы автомобили, работающие на синтетическом или электрическом топливе, были исключены из запрета 2035 года. Берлин утверждают, что Еврокомиссия обещала это при обсуждении законопроекта.

Сообщается, что в настоящее время Брюссель пытается спасти запрет 2035 года и включить в него пункт, разрешающий использование электротоплива - технологии, которую эксперты считают дорогой и неэффективной. Вероятно, она останется нишевым продуктом на много лет вперёд.

Это будет какая-никакая лазейка, которая, может быть, спасёт немецкие машины.

Переговоры НАТО с Турцией

К ещё одному эзотерическому спору. Он о том, что Турция препятствует вступлению в НАТО Швеции и Финляндии. Анкара утверждает, что обе страны, особенно Швеция, в прошлом снисходительно относились к терроризму, от которого страдала Турция, а Стокгольм якобы предоставлял убежище людям, которых Анкара считает террористами.

Попытки отговорить Турцию от ее жёсткой позиции, не имеющей отношения к общей обороне, пока были безрезультатными. Но переговоры на этой неделе, похоже, ведут к решению.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

"Мы добиваемся прогресса. Я приветствую то, что Швеция усилила борьбу с терроризмом, в том числе с Рабочей партии Курдистана, путем принятия нового антитеррористического законодательства и укрепления сотрудничества с Анкарой в борьбе с терроризмом. Пришло время завершить процесс ратификации".

Эти международные препирательства усилились в то время, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится под сильным давлением дома. Нужно ли ему поддерживать спор из-за НАТО, чтобы набирать внутриполитические очки?

Ко мне присоединяется Асли Айдынташбаш, специалист по внешней политике Турции из Европейского совета по международным отношениям и Института Брукингса.

Мягко подталкивая Эрдогана

Гробе: Что касается этого спора со Швецией и Финляндией, дайте нам представление о ходе мысли Эрдогана. Неужели он действительно верит, что сможет навсегда заблокировать их членство в НАТО? Чего он добивается?

Айдынташбаш: "Эрдоган мыслит во внешнем и внутреннем измерении. Он думает о внутренней политике, о предстоящих выборах. В данный момент у него всё не очень хорошо. Эрдоган также думает о различных проблемах, которые у него есть не только со Швецией, но и с другими странами-членами ЕС. Он думает "Могу ли я совместить всё это, усилить давление, что-то выиграть, добиться уступки от Швеции, раз я не могу получить уступку от США, раз не могу получить уступку по Сирии от стран-членов ЕС? Может быть, я могу нажать на Швецию символически". Надо сказать, президент очень хорошо осведомлен о влиянии этого на внутреннюю политику, он выглядит как сильный лидер, который заботится об интересах Турции и т. д. - в предвыборном пространстве".

Гробе: Видите ли вы какие-либо возможности для НАТО приструнить Эрдогана, какие-то рычаги?

Айдынташбаш: "НАТО, США и страны-члены ЕС осторожничают, чтобы не вступать в публичную перепалку с президентом Турции. Мягко его подталкивая, генеральный секретарь НАТО действуют как добрый коп. Америка же ведёт себя как злой полицейский, особенно Конгресс Соединённых Штатов. Он предупреждает Турцию, что продажа истребителей F-16, в которых она отчаянно нуждается для модернизации своих военно-воздушных сил, не состоится, если Турция продолжит чинить препятствия".

Гробе: Популярна ли позиция Эрдогана по этому вопросу в Турции? Опирается ли он в этом на большинство?

Айдынташбаш: "Когда правительство и подконтрольные правительству СМИ 24 часа в сутки говорят людям, что Швеция поддерживает терроризм и террористов, укрывает террористов и противников Турции, то трудно найти поддержку Швеции внутри страны. Но в Турции сейчас экономическая ситуация очень плоха. Поэтому мало кому интересно, что Швеция делает и чего она не делает, вступает ли она НАТО или не вступает в НАТО. Эта тема занимает у людей пятое, шестое, или седьмое место в списке приоритетов".

Надувные ловушки для ракет

Война в Украине усилила спрос на оружие - и на бутафорскую боевую технику, которую используют в качестве ложных целей. Чешская компания Inflatech производит более 30 видов различных надувных военных макетов, начиная от танков и бронетранспортеров и заканчивая самолетами и гаубицами. Компания сообщает, что её бизнес вырос более чем на 30%.

Для управления приманкой требуется четыре солдата, а для того, чтобы развернуть и надуть ложное военные изделие, достаточно 10 минут.

Приманки могут способствовать победе, вводя в заблуждение силы противника. Главная задача - обмануть видеокамеры и радары врага, заставить его поверить в то, что они обнаружили важную цель, и использовать дорогие ракеты для её уничтожения.

Тем не менее, глава компании сказал, что он "_предпочел бы делать игрушки для детей._Но сначала мы должны обеспечить им безопасный мир", - добавил предприниматель".