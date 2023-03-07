Евросоюз пристановил постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания на бензине и дизельном топливе к 2035 году. Германия просит сделать исключение для электротоплива (e-fuels). Это один из видов синтетического топлива.

Электротопливо производится из водорода, добываемого из воды, который затем смешивается с углекислым газом. Из этой смеси получают электробензин и электродизель. Выбросы от сжигания электротоплива могут быть компенсированы за счет использования экологически чистого водорода. Но климатические активисты утверждают, что электротопливо неэффективно и само потребляет слишком много энергии.

Алекс Кейнс, Движение за чистые автомобили (Clean Vehicle Manager)^

"Вам нужно в пять раз больше электричества из возобновляемых источников, чтобы создать количество электротоплива, которое необходимо для заправки аккумулятора для такого же количества поездок или такого же расстояния. Поэтому, учитывая дефицит возобновляемой энергии и потребность в энергии для декарбонизации сети, можно подумать: "Как лучше всего использовать эти виды топлива, если они настолько неэффективны и дороги в производстве?" На самом деле есть и другие сектора экономики: судоходство, авиация и тяжелая промышленность - у которых нет других альтернатив декарбонизации в краткосрочной перспективе".

Электротопливо можно смешивать с топливом из нефтепродуктов. Автопромышленность надеется, что это спасёт автопарк и позволит и дальше продавать новые машины с двигателем внутреннего сгорания. Однако экологи считают, что исключение для электротоплива подрывает цель ЕС стать климатически нейтральным к середине столетия.

Алекс Кейнс:

"Смешивание электротоплива делает закон о двигателях неисполнимым. Невозможно контролировать то, чем водители заполняют баки, особенно в течение всего срока службы автомобиля".

Посмотрите видеосюжет на эту тему, нажав на фотографию в верхней части страницы.