English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Новости Европы

Спасти двигатели внутреннего сгорания может электротопливо

Access to the comments Комментарии
 Jorge Liboreiro
Автомобили, выхлоп от них и пассажиры
Автомобили, выхлоп от них и пассажиры   -  Авторское право  Michael Probst/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Евросоюз пристановил постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания на бензине и дизельном топливе к 2035 году. Германия просит сделать исключение для электротоплива (e-fuels). Это один из видов синтетического топлива. 

Электротопливо производится из водорода, добываемого из воды, который затем смешивается с углекислым газом. Из этой смеси получают электробензин и электродизель. Выбросы от сжигания электротоплива могут быть компенсированы за счет использования экологически чистого водорода. Но климатические активисты утверждают, что электротопливо неэффективно и само потребляет слишком много энергии.

Алекс Кейнс, Движение за чистые автомобили (Clean Vehicle Manager)^

"Вам нужно в пять раз больше электричества из возобновляемых источников, чтобы создать количество электротоплива, которое необходимо для заправки аккумулятора для такого же количества поездок или такого же расстояния. Поэтому, учитывая дефицит возобновляемой энергии и потребность в энергии для декарбонизации сети, можно подумать: "Как лучше всего использовать эти виды топлива, если они настолько неэффективны и дороги в производстве?" На самом деле есть и другие сектора экономики: судоходство, авиация и тяжелая промышленность - у которых нет других альтернатив декарбонизации в краткосрочной перспективе".

Электротопливо можно смешивать с топливом из нефтепродуктов. Автопромышленность надеется, что это спасёт автопарк и позволит и дальше продавать новые машины с двигателем внутреннего сгорания. Однако экологи считают, что исключение для электротоплива подрывает цель ЕС стать климатически нейтральным к середине столетия.

Алекс Кейнс:

"Смешивание электротоплива делает закон о двигателях неисполнимым. Невозможно контролировать то, чем водители заполняют баки, особенно в течение всего срока службы автомобиля".

Посмотрите видеосюжет на эту тему, нажав на фотографию в верхней части страницы.