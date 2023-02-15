Повышение уровня моря: незаметно, но неотвратимо

Повышение уровня мирового океана менее заметно глазу, чем многие другие последствия изменения климата. Но оно, как и другие изменения, заметно ускорилось за последние десятилетия. По данным учёных, даже при идеально благоприятном развитии событий к концу века уровень моря поднимется более чем на полметра.

Это приведёт к серьёзным социальным и экономическим изменениям и общему росту глобальных рисков.

Почему уровень моря повышается — и как быстро?

Причиной повышения уровня моря учёные называют глобальные климатические изменения. Рост температуры планеты приводит не только к таянию ледников — и поступлению этой воды в океан — но и к тепловому расширению воды. В масштабах Мирового океана этот эффект оказывает заметное влияние.

Учёные отмечают не только само по себе повышение уровня моря, но и тот факт, что за последние 30 лет оно заметно ускорилось.

По данным европейской системы "Коперник", с начала 1990-х уровень мирового океана поднимался в среднем на 3,2 мм в год, то есть за три десятка лет повысился на 10 см.

По данным британских правительственных источников, устье Темзы за последний век погрузилось на 15 см. Причём если в среднем с 1911 по 2018 годы скорость составляла 1,4 мм в год, то с 1990-го — уже 3,6 мм в год.

На другой стороне планеты — те же данные: опубликованный в декабре отчёт южнокорейского агенства Гидрографии и Океанологии говорит о том, что с 1989 по 2021 годы уровень моря у берегов страны вырос на 9,9 см, при том за предыдущие три десятилетия — с начала 60-х по начало 90-х — всего на 5,4 см.

Бангладеш и так регулярно страдает от ураганов и наводнений; с повышением уровня моря часть страны будет затоплена Mahmud Hossain Opu/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Родерик ван де Вал, профессор в университете Утрехта:

"Наиболее уязвимый регион — Тихий океан, где подъём уровня моря будет немного выше среднего уровня. Там меньше возможностей сгладить негативные эффекты этого явления. И там уже работают программы эвакуации людей с низколежащих островов. И именно там мы увидим последствия не в ближайшие десятилетия, а уже сейчас.

В Европе сейчас не такие большие проблемы, есть много мест, где можно построить дамбы. Но если повышение уровня моря продолжится, возникнут проблемы с эрозией, наводнениями и засолением, когда солёная вода будет проникать в почву".

Долгосрочные прогнозы

По данным последних (опубликованы в январе) исследований, проведённых под эгидой Межправительственной группы экспертов по изменению климата, за ближайшие 200-300 лет уровень моря повысится на 2 метра точно, а возможно и на все 4.

Учёные прямо увязывают процесс с эмиссией парниковых газов. Даже если их выбросы удастся немного сократить, до конца века уровень моря поднимется на 62 см.

При негативном сценарии — если выбросы парниковых газов будут расти теми же темпами, что сейчас — уже к 2100-му году уровень моря повысится на полтора метра.

Этого достаточно для того, чтобы части стран и целые государства оказались под водой. По мнению ряда учёных, небольшое государство Кирибати в Океании, расположенной на трёх десятках атоллов, может стать первой страной планеты, которая утонет целиком.

Для защиты Венецианской лагуны построена система защитных барьеров, но её может оказаться недостаточно Claudio Furlan/LaPresse

Родерик ван де Вал, профессор в университете Утрехта:

"Не существует единого ответа, который решил бы все проблемы. Это во многом зависит от местных условий и от того, можете ли вы позволить себе строить дамбы, например, потому что это довольно дорогое решение. В некоторых регионах есть возможности, основанные на экологии — например, высадка мангровых лесов. Но этот вариант явно не подойдёт для Европы".

Последствия и риски

В Европе повышение уровня океана затронет прежде всего побережье Северного моря: Нидерланды, Бельгию, восток Великобритании. Сильно изменится береговая линия на юге Балтийского моря и в устье Дуная, заметно увеличится Венецианский залив. При повышении уровня моря на метр в зоне затопления окажутся дома более чем 13 миллионов европейцев.

В Азии могут быть затоплены устья крупных рек — сейчас это очень плотно заселённые территории, например устье Ганга в Бангладеш.

Прямые последствия очевидны: потеря территорий, мест жительства людей, сельскохозяйственных угодий и промышленных предприятий — а во многих приморских странах промышленность сосредоточена именно рядом с портами.

Климатическими беженцами, по данным ООН, станут от 130 млн до полумиллиарда жителей планеты. Колоссальная миграция, осложнённая потерей экономического потенциала и снижением уровня жизни, может привести к новым конфликтам — как на экономической, так и на этноконфессиональной почве.

Возникнут и проблемы политического характера, с которыми международное сообщество ещё не сталкивалось.

По словам постоянного представителя Мальты при ООН Ванессы Фрейзер, сейчас международное право вообще не рассматривает такую ситуацию, как потеря территорий из-за последствий изменения климата. Соответственно, нет никаких правил, как действовать в таких случаях: если из-за повышения уровня моря изменится береговая линия и часть страны навсегда уйдёт под воду, что произойдёт с границами исключительной экономической зоны, правами на вылов рыбы, с контролем воздушного пространства, какой статус получат люди, чьи дома окажутся на морском дне.