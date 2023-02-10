Киприоты готовятся ко второму туру президентских выборов

Кипр готовится ко второму туру президентских выборов, который пройдет в воскресенье. Оба кандидата заверяют избирателей в том, что готовы управлять страной и решать проблемы, связанные с экономикой, миграцией и, прежде всего территориальным спором.

Никос Христодулидис и Андреас Маврояннис рассказали Еuronews, как они видят возобновление переговоров по кипрскому вопросу.

Никос Христодулидис, кандидат в президенты: "Проблема явно важна для Турции, для турецкого правительства и турецкого общества, с политической, экономической и социальной точек зрения и выгод из них вытекающих. Мы готовы ее обсуждать. Вместе с кипрским вопросом давайте обсудим все это при ведущей роли Евросоюза".

Андреас Маврояннис, кандидат в президенты: "Есть и другой подход, взаимовыгодный, когда можно использовать инструменты, которые окажутся в нашем распоряжении, такие как отношения Турции с Евросоюзом, и ситуация в Восточном Средиземноморье, включая вопрос углеводородов".

Серьезной проблемой для Кипра стала незаконная миграция. План борьбы с ней предложили оба кандидата.

Андреас Маврояннис, кандидат в президенты: "Одно дело - осозновать всю сложность проблемы, и совсем другое — думать, что решение — это возвести 20 км забора на 200-километровой линии и считать, что мы что-то делаем. Решение — это быстрая обработка заявок. Мы говорим о днях, а не о 6-8 годах, как сейчас. Также необходимы систематические репатриации"

Никос Христодулидис, кандидат в президенты: "Одним из первых решений правительства станет создание подминистерства по иммиграции. В нем будут размещены службы, которые значительно ускорят все процессы. Это явно поможет послать сигнал , и это будет сделано на практике, что Кипр для мигрантов больше не является привлекательным местом".

На участках для голосования ожидают более 500 тысяч киприотов, которые избирут нового президента после после 10 лет правления Никоса Анастасиадиса.