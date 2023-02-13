Никос Христодулидес: "Я буду президентом всех киприотов"

Бывший министр иностранных дел Никос Христодулидис официально стал восьмым президентом Кипра, победив во втором туре выборов карьерного дипломата Андреаса Мавроянниса.

В своей инаугурационной речи Христодулидис изложил свои основные цели.

Больше всего меня волнует прекращение турецкой оккупации и воссоединение нашей родины. Я сделаю все, чтобы выйти из тупика, возобновить диалог, создать условия для решения кипрской проблемы Никос Христодулидес новый президент Кипра

Кипр разделен с 1974 года, когда турецкие войска оккупировали его северную треть в ответ на военный переворот, организованный греками.

На Кипре, который я представляю, нет "нашего народа" и других. На Кипре, который я представляю, я буду президентом всех киприотов Никос Христодулидес новый президент Кипра

Апостолос Стайкос, Euronews:

_— После долгого и напряженного предвыборной кампании Кипр узнал имя своего нового президента. Никос Христодулидис неоднократно заявлял, что возобновление переговоров по кипрскому вопросу его главный приоритет. Именно поэтому он активизирует контакты с Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций. Цель — возвращение Анкары и турок-киприотов за стол переговоров. _