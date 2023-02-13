Никос Христодулидес: "Я буду президентом всех киприотов"Комментарии
Бывший министр иностранных дел Никос Христодулидис официально стал восьмым президентом Кипра, победив во втором туре выборов карьерного дипломата Андреаса Мавроянниса.
В своей инаугурационной речи Христодулидис изложил свои основные цели.
Кипр разделен с 1974 года, когда турецкие войска оккупировали его северную треть в ответ на военный переворот, организованный греками.
Апостолос Стайкос, Euronews:
_— После долгого и напряженного предвыборной кампании Кипр узнал имя своего нового президента. Никос Христодулидис неоднократно заявлял, что возобновление переговоров по кипрскому вопросу его главный приоритет. Именно поэтому он активизирует контакты с Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций. Цель — возвращение Анкары и турок-киприотов за стол переговоров. _