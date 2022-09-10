История британской монархии продолжается

В истории Соединенного Королевства немногие монархи получили такую широкую народную любовь как Елизавета II. Ее правление охватило несколько поколений и совершенно разных исторических эпох — это периоды войн, мира, экономических кризисов и процветания.

Королевский комментатор Ричарда Фицуильямс говорит: "В жизни нации она была элементом постоянства. Она всегда были источником вдохновения. Будучи наследницей престола в 1947 году она произнесла речь, в которой поклялась служить народу всю свою жизнь, и сделала это отлично в Великобритании и Содружестве наций. Она заботилась обо всех уникальным образом, в присущей только ей манере".

В мире осталось еще 14 стран, которые считают британского монарха главой государства. Звучат мнения о необходимости начать дискуссию о том, не пора ли распрощаться с монархией и перевернуть страницу. Но пока история королевской семьи продолжается.

"Королева пожелала, чтобы король Карл III возглавил после нее Содружество, и он возглавит. Можно назвать особенным успехом, даже триумфом, эти особенные взаимоотношения, сложившиеся между ней и лидерами стран Содружества. Зачастую она была знакома с ними с того момента, когда их страны обретали независимость. И, конечно же, свои конституционные обязанности она исполняла с профессионализмом в Великобритании", — говорит королевский комментатор Ричарда Фицуильямс.

Находиться на престоле после Елизавета II будет непростой задачей. Об этом знают и народ, и королевская семья, которая последние годы пытается адаптироваться к новой эпохе.