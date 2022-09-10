Карл III официально провозглашён королём: он пообещал править в традициях покойной матери

Карл III официально провозглашён монархомСоединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Под звук фанфар публичную прокламацию зачитали с балкона Сент-Джеймского дворца в центре Лондона. В Гайд-парке и у Лондонского Тауэра в честь нового короля произвели оружейный салют. Ещё один символ восшествия на престол – приспущенные после смерти Елизаветы II флаги вновь переместились на верхнюю часть флагштоков.

Затем воззвание было зачитано на Королевской бирже в лондонском Сити.

Вторая прокламация для членов корпорации лондонского Сити. James Manning/PA via AP

На следующий день прокламация будет оглашена в Эдинбурге, Кардифе и Белфасте, после чего продолжатся траурные мероприятия.

Я полностью осведомлён о великом наследии моей матери, об обязанностях и важной ответственности суверена, которые сейчас перешли ко мне.

Принимая их, я обязуюсь следовать вдохновляющему примеру, поддерживая конституционное правительство и стремясь к миру, гармонии и процветанию британских островов, а также королевств и территорий Содружества во всём мире. Карл III Король Великобритании

В заседании Совета по престолонаследию, которое впервые в истории транслировалось в прямом эфире по телевидению, приняли участие члены монаршей семьи, министры британского правительства, представители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также архиепископ Кентерберийский.

Первым прокламацию короля подписал наследник трона принц Уэльский Уильям.