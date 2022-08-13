Салман Рушди: три десятилетия под страхом смерти

Салману Рушди было 40 лет, когда он выпустил роман "Сатанинские стихи" и стал известен во всём мире — но не так, как он предполагал.

Многие мусульмане мира сочли его книгу оскорблением религии. Манифестации против него приводили к гибели людей.

14 февраля 1989 года верховный правитель Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую убить писателя. Радикальные организации предлагали миллионы долларов за его голову.

Салману Рушди пришлось прожить девять лет под постоянной охраной британских спецслужб и под вымышленным именем. В 1996-м он не смог приехать в Копенгаген на вручение престижной литературной премии: недолгое путешествие сочли слишком опасным.

Саламан Рушди, писатель:

"Иран должен отменить фетву, это наименьшее, что мы можем потребовать, и я прошу страны ЕС оказать давление".

Несмотря на жизнь под охраной и постоянную опасность, Рушди продолжал работать и писать в своём излюбленном жанре "мистического реализма", и его книги по-прежнему привлекали внимание ценителей.

Салман Рушди,

"В последние годы я несколько отдалился от литературных дискуссий. И одним из величайших удовольствий от публикации "Прощального вздоха мавра" стало возвращение интереса к моей литературной работе, и это, я должен сказать, очень порадовало меня".

В начале двухтысячных новое правительство Ирана дало Лондону негласные гарантии безопасности писателя, хотя формально ни фетва, ни награда за голову отозваны не были. Теме не менее, в последние годы Салман Рушди жил вполне открыто.