Покушение на Салмана Рушди: подозреваемый задержан

Салман Рушди подключён к аппарату ИВЛ и, скорее всего, потеряет один глаз – об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на агента британского писателя.

Накануне на всемирно известного автора, собиравшегося выступить с лекцией в общественной организации на западе штата Нью-Йорк, было совершенно ножевое нападение. Рушди был ранен в шею и живот. Ведущий мероприятия получил травму головы.

Охрана, а также люди из зала помогли скрутить нападавшего. По данным правоохранительных органов, речь идёт о 24-летнем жителе Нью-Джерси Хади Матаре, купившем билет на встречу с литератором.

В адрес Рушди поступали угрозы на протяжении нескольких десятилетий. По словам представителя полиции Нью-Йорка Юджина Станишевски, ещё рано делать выводы о мотивах преступления: "Мы выясняем обстоятельства совместно с ФБР и офисом шерифа".

75-летний Салман Рушди – автор романов "Дети полуночи", "Стыд", "Прощальный вздох мавра". Его бестселлер "Сатанинские стихи", который критики относят к жанру магический реализм, был запрещён в Иране, а также родной стране писателя Индии, где произведение сочли богохульным. В 1988 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни призвал к расправе над писателем. Одна из религиозных организаций Ирана предлагала более 3 миллионов долларов за убийство Рушди.

Многие западные политики осудили покушение, назвав лауреата литературных премий борцом за свободу слова.