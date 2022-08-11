Война в Украине: что означает для Швейцарии мандат страны-покровителя?

Россия не разрешила Швейцарии представлять интересы Украины на своей территории. Присоединившись к антироссийским санкциям, Берн "утратил нейтральный статус", заявили в Москве.

В среду Министерство иностранных дел Швейцарии объявило, что Украина хочет, чтобы альпийская конфедерация представляла интересы Киева в России, получив "мандат покровительствующей державы".

"Как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство или иные добрые услуги, совершенно непонятно", - заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи", - добавил он.

Разбираемся, что такое мандат покровительствующей державы и почему Украина решила прибегнуть к этой мере.

Что такое "страна-покровитель"?

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля 2022 года после полномасштабного военного вторжения российской армии. При этом сообщалось, что страна сохранила консульские отношения с Москвой в соответствии с Венской конвенцией 1963 года.

Это означает, что Киев прекратил решать государственные вопросы в Москве, но сохранил возможность защиты прав и интересов своих гражданских и юридических лиц. С 1 июля Киев также ввел визовый режим для россиян.

В июне президент Швейцариии Иньяцио Кассис заявил, что Берн ведет с Россией и Украиной переговоры о возможном получении "мандата покровительствующей державы", который даст этой стране право представлять дипломатические интересы Украины.

"Швейцария предложила свои добрые услуги как Украине, так и России. В настоящий момент Украина попросила о поддержке, в частности консульской, своего населения в России. Сейчас мы ведём дискуссии с РФ, поскольку необходимо, чтобы три заинтересованные стороны дали свое согласие", - отметил Кассис 25 июня в интервью газете La Liberte. Он пояснил, что предложение со стороны Швейцарии добрых услуг "укрепляет доверие к ней".

Ранее Берн и Киев сообщили об окончании переговоров по этому поводу. Представитель швейцарского МИДа подчеркнул, что Швейцария активно предлагала свои услуги в качестве посредника на переговорах в начале войны.

Почему Украина выбрала Швейцарию?

Мандат покровителя позволяет заинтересованным государствам поддерживать минимум отношений, обеспечивая консульскую защиту граждан первого на территории второго и второго на территории первого.

В прошлом Швейцария уже брала на себя часть дипломатических или консульских задач между враждующими сторонами. В частности, с 2009 года Берн представляет российские интересы в Грузии и грузинские интересы в России. С 1979 года - интересы Ирана в Египте, а с 2019 ещё и в Канаде.

"Выбор в пользу Швейцарии был сделан ввиду её большого опыта выполнения таких функций, и мы благодарны швейцарскому правительству за готовность предоставить свои добрые услуги", - сказал журналистам пресс-секретарь МИДа Украины Сергей Николенко по окончании переговоров о предоставлении Швейцарии мандата покровительства в среду.

По его словам сотни тысяч украинцев, незаконно вывезенных из временно захваченных российской армией украинских городов и сел, в частности дети, нуждаются в помощи дипломатов.

Что такое нейтралитет?

Нейтралитет - принцип внешней политики Швейцарии, признанный на международном уровне. Страна по закону, включая международное право, не имеет права участвовать в войнах между государствами. Она также обязана обеспечивать конфликтующим сторонам равный режим в отношении экспорта военной техники, а также не поставлять им наёмников и не позволять пользоваться своей территорией.

Впервые роль покровителя Швейцария взяла на себя еще в XIX веке, представляя интересы Королевства Бавария и Великого герцогства Баден во Франции во время франко-прусской войны 1870-1871 годов.

Во время Второй мировой войны она представляла интересы 35 государств. Сегодня у альпийской конфедерации насчитывается менее десяти мандатов.

Политики нейтралитета в разной мере придерживаются и другие страны, например, Ирландия, Австрия или Ватикан. Соседи России Швеция и Финляндия, которые десятилетиями были нейтральными, после вторжения России в Украину заявили о намерении вступить в военный блок НАТО.

Кремль подверг критике решение Швейцарии присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза, считая, что тем самым страна также лишается нейтрального статуса.