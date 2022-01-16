Швейцария теряет эксклюзивные права на грюйер

Грюйер может утратить статус швейцарского сыра. Теперь на неограниченное использование этого названия претендуют американские производители. Федеральный суд восточного округа Виргинии признал, что торговое наименование «Грюйер» не может быть закреплёно за европейцами, поскольку воспринимается потребителями в Соединённых Штатах как один из видов сыра без привязки к какому-либо региону. В постановлении сказано, что грюйер производился в США задолго до принятия европейских законов о защите наименования региональных продуктов и импортируется из многих стран.

Швейцарские и французские сыроделы заявляют о намерении обжаловать это решение.

Когда говорят, что грюйер — это просто такая разновидность сыра, это совсем не так. Если вы изучите ассортимент на американском рынке, вы не увидите сыров с названием «Грюйер» на каждом углу. Есть лишь несколько продуктов, которые получили такое наименование. Это не собирательное понятие, как сказано в постановление. Филипп Барде глава объединения производителей сыра Interprofession du Gruyère

Европейские производители настаивают на том, что настоящий грюйер изготавливают по традиционным технологиям из натуральных ингредиентов, которые можно получить только в определённых регионах. Во Франции и Швейцарии это закреплено особым статусом «продукта с контролируемым происхождением». По словам европейских сыроделов, в Висконсине просто невозможно воспроизвести неповторимый вкус швейцарского и французского грюйера.

В администрации кантона Берн полагают, что решение суда отражает разные подходы к торговым наименованиям. Для швейцарцев грюйер — это продукт, производство которого строго регулируется, а для американцев — просто бренд.