Швейцария снова открыла воздушное пространство после инцидента в работе Skyguide

Швейцария снова открыла воздушное пространство после инцидента в работе SkyguideКомментарии
Euronews
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Швейцарии по соображениям безопасности в среду пришлось временно закрыть свое воздушное простанство. Причиной стал технический сбой в работе служб аэронавигации Skyguide.
В аэропортах Женевы и Цюриа были отменены несколько рейсов, что нарушило планы тысячи пассажиров. Ряд бортов, направлявшихся в эти города, были перенаправлены в другие воздушные гавани. В частности Лион, Милан и Вену.
Через несколько часов служба Skyguide заявила, что техническая проблема устранена и воздушное пространство Швейцарии вновь открыто для полетов.
Skyguide выразила сожаление в связи с "инцидентом и его последствиями для клиентов и партнеров".