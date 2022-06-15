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Швейцария

Швейцария снова открыла воздушное пространство после инцидента в работе Skyguide

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 Euronews
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Швейцария
Швейцария   -   Авторское право  Ennio Leanza/' KEYSTONE / ENNIO LEANZA

Швейцарии по соображениям безопасности в среду пришлось временно закрыть свое воздушное простанство. Причиной стал технический сбой в работе служб аэронавигации Skyguide.

В аэропортах Женевы и Цюриа были отменены несколько рейсов, что нарушило планы тысячи пассажиров. Ряд бортов, направлявшихся в эти города, были перенаправлены в другие воздушные гавани. В частности Лион, Милан и Вену.

Через несколько часов служба Skyguide заявила, что техническая проблема устранена и воздушное пространство Швейцарии вновь открыто для полетов.

Skyguide выразила сожаление в связи с "инцидентом и его последствиями для клиентов и партнеров".