"Северный поток-1" возобновит работу 21 июля

Газопровод "Северный поток-1" возобновит работу в четверг, 21 июля.

Поставки газа были приостановлены в начале прошлой недели для проведения планового технического обслуживания. По данным компании Nord Stream AG, техобслуживание осуществляется согласно графику, без каких-либо проблем.

Европейцев беспокоит вопрос: пойдет ли по "Северному потоку" газ вновь и если "да", то в каком объеме. Перед остановкой газопровода на техобслуживание суточная прокачка была снижена более чем наполовину.

Например, в Германии обеспокоены тем, что из-за "какой-нибудь обнаруженной технической неисправности" поставки газа могут быть снова отложены, несмотря на заявления российского руководства.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил в Тегеране, что "Газпром" выполняет свои обязательства, всегда их выполнял и готов и дальше выполнять".

Сокращение подачи газа в Кремле связывают с техническими причинами. Правительство Германии скептически относится к таким обоснованиям.

Министр экономики Германии Роберт Хабек, говоря о поставках газа из России, заметил: "Прошлое часто показывало, что технические причины служат оправданием для политических решений. Конечно, это может повториться".

Две нитки "Северного потока - 1" проходят от российского города Выборг у границы с Финляндией через Балтийское море до Грайфсвальда на северо-востоке Германии. В июне Газпром сократил поставки газа с плановых 167 миллионов кубометров газа до 100, а потом - до 67 миллионов кубометров. При этом президент РФ Владимир Путин предупредил, что если Россия не получит отправленную в Канаду на техобслуживание турбину, они будут сокращены еще вдвое.