Текстовая трансляция Euronews | Зеленский: нужен спецтрибунал по расследованию преступлений РФ

Российская армия нанесла новый удар по Николаеву. Под обстрел попали два крупнейших университета города, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.



"Сегодня россия-террорист атаковала 2 крупнейших университета в Николаеве. Не менее 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран заявить, что Россия такая, какая она есть на самом деле – Террористическая", - написал Ким в соцсетях в пятницу утром.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89