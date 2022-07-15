Текстовая трансляция Euronews | Зеленский: нужен спецтрибунал по расследованию преступлений РФ

Текстовая трансляция Euronews | Зеленский: нужен спецтрибунал по расследованию преступлений РФКомментарии
"Необходим специальный трибунал в отношении российской агрессии против Украины", - заявил украинский президент Владимир Зеленский накануне вечером, после известий о гибели десятков мирных жителей, в том числе детей, в результате российского удара по Виннице, которая находится в сотнях километров от линии фронта.
Экспертная миссия для изучения гуманитарных последствий российского вторжения в Украину опубликовала второй отчет. В нем говорится, что многочисленные свидетельства, собранные и задокументированные экспертами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), демонстрируют, что Россия виновна в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, осуществленных в ходе войны, развязанной Владимиром Путиным на территории Украины.
Европейский союз решительно осуждает продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов, включая больницы, школы и убежища. "Эти зверства в Виннице — последние в череде жестоких нападений, целями которых стали мирные жители и гражданская инфраструктура", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и комиссара ЕС по кризисному регулированию Янеза Ленарчича.
Власти Канады ввели новые санкции против российского нефтегазового и промышленного секторов, расширив введенные ранее ограничения в связи с вторжением России в Украину.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.
Российская армия нанесла новый удар по Николаеву. Под обстрел попали два крупнейших университета города, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.
"Сегодня россия-террорист атаковала 2 крупнейших университета в Николаеве. Не менее 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран заявить, что Россия такая, какая она есть на самом деле – Террористическая", - написал Ким в соцсетях в пятницу утром.
Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022
Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность объявленных в РФ иноагентами Bellingcat и Insider, а также чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы.
"По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (Чехия)", - цитирует представителя Генпрокуратуры РФ российское информационное агентство "Интерфакс".
Министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на встрече "Большой двадцатки", сказала, что руководители российского минфина разделяют ответственность за "ужасные последствия" войны в Украине, развязанной Москвой.
Действия России - это не действия правительства, которое соблюдает международные нормы и законы. Представителям путинского режима не место на этом форуме
Йеллен заявила в беседе с журналистами, что российским официальным лицам нет места на встрече G20, и призвала международное сообщество привлечь РФ к ответственности за развязанную войну, среди последствий которой – резкие изменения цен на энергоносители и снижение продовольственной безопасности.
Европейский Союз самым решительным образом осуждает продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища, - говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и комиссара по кризисному регулированию Янеза Ленарчича.
Злодеяние в Виннице - последнее из серии жестоких нападений, направленных против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Агрессивная война России против Украины продолжается в стране уже более четырех с половиной месяцев. Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчук, Словянск, Часов Яр, Харьков, Одесса, а теперь и Винница - вооруженные силы России и их союзники оставляют кровавые следы по всей Украине.
"Тысячи мирных жителей уже убиты. Это варварское поведение России, полностью игнорирующее международное гуманитарное право, должно быть немедленно прекращено", - говорится в заявлении.
МИД Канады сообщил о введении новых санкций в отношении РФ в связи вторжением в Украину.
В частности, канадским гражданам и компаниям запрещается предоставлять услуги российской стороне, связанные с производством металлических изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов, компьютерной, электронной и оптической продукции
"Канада внесла дополнительные поправки в правила о специальных экономических мерах (Россия), чтобы запретить предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности", - говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.
Специальный трибунал по расследованию российских преступлений в Украине должен быть создан как можно быстрее, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в четверг вечером.
Этот день в который раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом. Ни одно государство в мире не представляет такой террористической угрозы как Россия