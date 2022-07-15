English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина
Live

Текстовая трансляция Euronews | Зеленский: нужен спецтрибунал по расследованию преступлений РФ

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Последствия российского удара по Виннице
Последствия российского удара по Виннице   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/AP

"Необходим специальный трибунал в отношении российской агрессии против Украины", - заявил украинский президент Владимир Зеленский накануне вечером, после известий о гибели десятков мирных жителей, в том числе детей, в результате российского удара по Виннице, которая находится в сотнях километров от линии фронта.  

Экспертная миссия для изучения гуманитарных последствий российского вторжения в Украину опубликовала второй отчет. В нем говорится, что многочисленные свидетельства, собранные и задокументированные экспертами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), демонстрируют, что Россия виновна в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, осуществленных в ходе войны, развязанной Владимиром Путиным на территории Украины. 

Европейский союз решительно осуждает продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов, включая больницы, школы и убежища. "Эти зверства в Виннице — последние в череде жестоких нападений, целями которых стали мирные жители и гражданская инфраструктура", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и комиссара ЕС по кризисному регулированию Янеза Ленарчича.

Власти Канады ввели новые санкции против российского нефтегазового и промышленного секторов, расширив введенные ранее ограничения в связи с вторжением России в Украину.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.

08:39

Российская армия нанесла новый удар по Николаеву. Под обстрел попали два крупнейших университета города, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

"Сегодня россия-террорист атаковала 2 крупнейших университета в Николаеве. Не менее 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран заявить, что Россия такая, какая она есть на самом деле – Террористическая", - написал Ким в соцсетях в пятницу утром.

07:40

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность объявленных в РФ иноагентами Bellingcat и Insider, а также чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы.

"По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (Чехия)", - цитирует представителя Генпрокуратуры РФ российское информационное агентство "Интерфакс".

07:33

Министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на встрече "Большой двадцатки", сказала, что руководители российского минфина разделяют ответственность за "ужасные последствия" войны в Украине, развязанной Москвой.

Действия России - это не действия правительства, которое соблюдает международные нормы и законы. Представителям путинского режима не место на этом форуме

Йеллен заявила в беседе с журналистами, что российским официальным лицам нет места на встрече G20, и призвала международное сообщество привлечь РФ к ответственности за развязанную войну, среди последствий которой – резкие изменения цен на энергоносители и снижение продовольственной безопасности.

07:12

Европейский Союз самым решительным образом осуждает продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища, - говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и комиссара по кризисному регулированию Янеза Ленарчича.

Злодеяние в Виннице - последнее из серии жестоких нападений, направленных против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Агрессивная война России против Украины продолжается в стране уже более четырех с половиной месяцев. Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчук, Словянск, Часов Яр, Харьков, Одесса, а теперь и Винница - вооруженные силы России и их союзники оставляют кровавые следы по всей Украине.

"Тысячи мирных жителей уже убиты. Это варварское поведение России, полностью игнорирующее международное гуманитарное право, должно быть немедленно прекращено", - говорится в заявлении.

07:03

МИД Канады сообщил о введении новых санкций в отношении РФ в связи вторжением в Украину.

В частности, канадским гражданам и компаниям запрещается предоставлять услуги российской стороне, связанные с производством металлических изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов, компьютерной, электронной и оптической продукции

"Канада внесла дополнительные поправки в правила о специальных экономических мерах (Россия), чтобы запретить предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности", - говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

07:01

Специальный трибунал по расследованию российских преступлений в Украине должен быть создан как можно быстрее, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в четверг вечером. 

Этот день в который раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом. Ни одно государство в мире не представляет такой террористической угрозы как Россия