Текстовая трансляция Euronews | Зеленский: нужен спецтрибунал по расследованию преступлений РФ

"Необходим специальный трибунал в отношении российской агрессии против Украины", - заявил украинский президент Владимир Зеленский накануне вечером, после известий о гибели десятков мирных жителей, в том числе детей, в результате российского удара по Виннице, которая находится в сотнях километров от линии фронта.

Экспертная миссия для изучения гуманитарных последствий российского вторжения в Украину опубликовала второй отчет. В нем говорится, что многочисленные свидетельства, собранные и задокументированные экспертами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), демонстрируют, что Россия виновна в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, осуществленных в ходе войны, развязанной Владимиром Путиным на территории Украины.

Европейский союз решительно осуждает продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов, включая больницы, школы и убежища. "Эти зверства в Виннице — последние в череде жестоких нападений, целями которых стали мирные жители и гражданская инфраструктура", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и комиссара ЕС по кризисному регулированию Янеза Ленарчича.

Власти Канады ввели новые санкции против российского нефтегазового и промышленного секторов, расширив введенные ранее ограничения в связи с вторжением России в Украину.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.