Антониу Гутерриш о войне в Украине, "зеленом" переходе и важности извинений

В то время, когда борьба с изменением климата отходит на второй план из-за войны в Украине, ООН организует в Лиссабоне конференцию по мировому океану. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ответил на вопросы нашего канала на полях мероприятия.

Euronews: " Как вернуть климат в приоритет международной повестки дня?"

Антониу Гутерриш: "Надо делать все возможное, поднимать этот вопрос как можно чаще и на всех фронтах. Война в Украине показала, что нам следовало в последние десятилетия массированно инвестировать в возобновляемые источники энергии. При таком сценарии мы сегодня не оказались бы во власти индустрии ископаемого топлива с чрезвычайно высокими ценами, которые, как вы знаете, подрывают качество жизни людей, ослабляют позиции многих развивающихся стран. Так что война в Украине наглядно демонстрирует необходимость ускорить "зеленый" переход, а это предполагает гораздо более эффективную борьбу с изменением климата".

Euronews: "Но мы видим, что мировые лидеры продолжают инвестировать в ископаемые виды энергии!"

Антониу Гутерриш: "Это самоубийство, надеюсь, что люди поймут, что такой вариант - не лучший способ смотреть в будущее".

Euronews: "Но как трудно убедить обычных людей, которые озабочены подорожанием продуктов, энергии, в том, что им нужно сделать приоритетом борьбу с изменением климата. Как этого добиться?"

Антониу Гутерриш: "Прежде всего, нам нужно попытаться решить проблемы в сфере продовольственной безопасности. Вот почему мы так вовлечены в процесс попытки создать условий, при которых и украинские продукты, и российское продовольствие и удобрения имели бы доступ на мировые рынки. Это улучшит ситуацию и позволит снизить цены.

Полагаю, что сегодня в арсенале имеются и другие инициативы в отношении цен на энергоносители. Но в ситуации, когда ископаемое топливо так дорого, у нас есть веская причина использовать его как можно меньше. И это - в общих интересах. В общих интересах также - продолжать решительно бороться с изменением климата, ведь это единственный способ избежать в будущем подобных ситуаций, такой драматической зависимости от нестабильности рынков ископаемого топлива".

Euronews: "Мы видим, что моря и океаны также используются как оружие. Доступ к морю, например, в частности, к Черному морю... Мы видели здесь молодых людей, которые говорили о минах в морях. Как с этим бороться?"

Антониу Гутерриш: "Поговорим о морских перевозках из украинских портов. Именно на их разблокирование нацелен план ООН, который был представлен русским и украинцам при поддержке Турции. И мы надеемся, что вскоре удастся организовать четырехстороннюю встречу в Стамбуле, достичь соглашения об экспорте украинского зерна с опорой на результаты консультаций, которые были проведены в двустороннем формате военными представителями этих стран. Одновременно мы надеемся, что страны мира будут содействовать экспорту российских продуктов питания и удобрений - ведь на них санкции не распространяются, однако есть сложности в плане логистики страхования грузов, организации платежей. Их необходимо решить. Мы находимся в тесном контакте с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и Россией для достижения всеобъемлющей договорённости, которая обеспечила бы доступ украинских и российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".

Euronews: "Россия - важный участник борьбы с изменением климата. Возможно ли вновь подключить ее к международной климатической мобилизации?"

Антониу Гутерриш: "Россия участвует в конференции по океанам. Я думаю, что человечество жизненно заинтересовано в борьбе с изменением климата и что все страны должны сделать это своим приоритетом".

Euronews: "Здесь, на этом мероприятии с участием молодежи, вы извинились за то, что ваше поколение внесло слишком большой вклад в сложившуюся на планете ситуацию".

Мое поколение несет ответственность за то, что мы находимся в состоянии войны с природой, что у нас изменился климат и что ситуация не контролировалась должны образом. Антониу Гутерриш.

Антониу Гутерриш: "Мое поколение несет ответственность за то, что мы находимся в состоянии войны с природой, что у нас изменился климат и что ситуация не контролировалась должны образом. За минувшие десятилетия нам следовало значительно сократить выбросы. А прогнозы, основанные на текущих обязательствах государств-членов, показывают, что до 2030 года выбросы будут по-прежнему расти, что равносильно самоубийству и совершенно неприемлемо.

Что касается океанов, то мы пока проигрываем битву за их сохранность: наблюдаем потепление воды, повышение ее кислотности, вызванное изменением климата, фиксируем исчезновение кораллов и биоразнообразия, избыточный промысел, загрязнение пластиком, другими токсическими выбросами, что приводит порой к полному исчезновению жизни в некоторых прибрежных районах.

Так что эту битву мы пока проигрываем, но нам необходимо переломить ход событий. Мое поколение, по сути, не смогло - или не захотело - увидеть в нужный момент, что ситуация выходит из-под контроля".

Euronews: "Уверены ли вы, что в ближайшем будущем мировые лидеры действительно осознают срочную необходимость действовать?"

Антониу Гутерриш: "Это не вопрос оптимизма или пессимизма. Я намерен сделать все возможное, чтобы убедить политических лидеров, а также авторитетов из мира бизнеса. Давайте вспомним, что индустрия ископаемого топлива потратила миллиарды и миллиарды за десятилетия на псевдонауку, пиар, всевозможное лоббирование идеи о том, что изменение климата не так уж плохо и что ископаемое топливо не создает тех проблем, которые на самом деле с ним связаны. Примерно то же самое делали производители сигарет несколько десятилетий назад.

Поэтому сегодня на лидерах экономики лежит огромная ответственность. И все авторитеты - будь они из политики или из бизнеса - должны понять, что сложилась чрезвычайная ситуация и что она требует радикальных мер".