English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Глобальный диалог

Антониу Гутерриш о войне в Украине, "зеленом" переходе и важности извинений

Access to the comments Комментарии
 Sérgio Ferreira de Almeida
euronews_icons_loading
Антониу Гутерриш о войне в Украине, "зеленом" переходе и важности извинений
Авторское право  euronews

В то время, когда борьба с изменением климата отходит на второй план из-за войны в Украине, ООН организует в Лиссабоне конференцию по мировому океану. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ответил на вопросы нашего канала на полях мероприятия.

Euronews: " Как вернуть климат в приоритет международной повестки дня?"

Антониу Гутерриш: "Надо делать все возможное, поднимать этот вопрос как можно чаще и на всех фронтах. Война в Украине показала, что нам следовало в последние десятилетия массированно инвестировать в возобновляемые источники энергии. При таком сценарии мы сегодня не оказались бы во власти индустрии ископаемого топлива с чрезвычайно высокими ценами, которые, как вы знаете, подрывают качество жизни людей, ослабляют позиции многих развивающихся стран. Так что война в Украине наглядно демонстрирует необходимость ускорить "зеленый" переход, а это предполагает гораздо более эффективную борьбу с изменением климата".

Euronews: "Но мы видим, что мировые лидеры продолжают инвестировать в ископаемые виды энергии!"

Антониу Гутерриш: "Это самоубийство, надеюсь, что люди поймут, что такой вариант - не лучший способ смотреть в будущее".

Euronews: "Но как трудно убедить обычных людей, которые озабочены подорожанием продуктов, энергии, в том, что им нужно сделать приоритетом борьбу с изменением климата. Как этого добиться?"

Антониу Гутерриш: "Прежде всего, нам нужно попытаться решить проблемы в сфере продовольственной безопасности. Вот почему мы так вовлечены в процесс попытки создать условий, при которых и украинские продукты, и российское продовольствие и удобрения имели бы доступ на мировые рынки. Это улучшит ситуацию и позволит снизить цены.

Полагаю, что сегодня в арсенале имеются и другие инициативы в отношении цен на энергоносители. Но в ситуации, когда ископаемое топливо так дорого, у нас есть веская причина использовать его как можно меньше. И это - в общих интересах. В общих интересах также - продолжать решительно бороться с изменением климата, ведь это единственный способ избежать в будущем подобных ситуаций, такой драматической зависимости от нестабильности рынков ископаемого топлива".

Euronews: "Мы видим, что моря и океаны также используются как оружие. Доступ к морю, например, в частности, к Черному морю... Мы видели здесь молодых людей, которые говорили о минах в морях. Как с этим бороться?"

Антониу Гутерриш: "Поговорим о морских перевозках из украинских портов. Именно на их разблокирование нацелен план ООН, который был представлен русским и украинцам при поддержке Турции. И мы надеемся, что вскоре удастся организовать четырехстороннюю встречу в Стамбуле, достичь соглашения об экспорте украинского зерна с опорой на результаты консультаций, которые были проведены в двустороннем формате военными представителями этих стран. Одновременно мы надеемся, что страны мира будут содействовать экспорту российских продуктов питания и удобрений - ведь на них санкции не распространяются, однако есть сложности в плане логистики страхования грузов, организации платежей. Их необходимо решить. Мы находимся в тесном контакте с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и Россией для достижения всеобъемлющей договорённости, которая обеспечила бы доступ украинских и российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".

Euronews: "Россия - важный участник борьбы с изменением климата. Возможно ли вновь подключить ее к международной климатической мобилизации?"

 Антониу Гутерриш: "Россия участвует в конференции по океанам. Я думаю, что человечество жизненно заинтересовано в борьбе с изменением климата и что все страны должны сделать это своим приоритетом".

Euronews: "Здесь, на этом мероприятии с участием молодежи, вы извинились за то, что ваше поколение внесло слишком большой вклад в сложившуюся на планете ситуацию".

Мое поколение несет ответственность за то, что мы находимся в состоянии войны с природой, что у нас изменился климат и что ситуация не контролировалась должны образом.
Антониу Гутерриш.

 Антониу Гутерриш: "Мое поколение несет ответственность за то, что мы находимся в состоянии войны с природой, что у нас изменился климат и что ситуация не контролировалась должны образом. За минувшие десятилетия нам следовало значительно сократить выбросы. А прогнозы, основанные на текущих обязательствах государств-членов, показывают, что до 2030 года выбросы будут по-прежнему расти, что равносильно самоубийству и совершенно неприемлемо.

Что касается океанов, то мы пока проигрываем битву за их сохранность: наблюдаем потепление воды, повышение ее кислотности, вызванное изменением климата, фиксируем исчезновение кораллов и биоразнообразия, избыточный промысел, загрязнение пластиком, другими токсическими выбросами, что приводит порой к полному исчезновению жизни в некоторых прибрежных районах.

Так что эту битву мы пока проигрываем, но нам необходимо переломить ход событий. Мое поколение, по сути, не смогло - или не захотело - увидеть в нужный момент, что ситуация выходит из-под контроля".

Euronews: "Уверены ли вы, что в ближайшем будущем мировые лидеры действительно осознают срочную необходимость действовать?"

Антониу Гутерриш: "Это не вопрос оптимизма или пессимизма. Я намерен сделать все возможное, чтобы убедить политических лидеров, а также авторитетов из мира бизнеса. Давайте вспомним, что индустрия ископаемого топлива потратила миллиарды и миллиарды за десятилетия на псевдонауку, пиар, всевозможное лоббирование идеи о том, что изменение климата не так уж плохо и что ископаемое топливо не создает тех проблем, которые на самом деле с ним связаны. Примерно то же самое делали производители сигарет несколько десятилетий назад.

Поэтому сегодня на лидерах экономики лежит огромная ответственность. И все авторитеты - будь они из политики или из бизнеса - должны понять, что сложилась чрезвычайная ситуация и что она требует радикальных мер".