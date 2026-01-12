Мария Корина Мачадо поблагодарила папу Льва XIV "за неизменную поддержку венесуэльского народа"

Папа Римский встретился в понедельник в Ватикане с лидером венесуэльской оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира. На частной аудиенции Мария Корина Мачадо попросила его ходатайствовать об освобождении сотен политических заключенных, содержащихся в латиноамериканской стране.

Эта встреча не была включена в список запланированных аудиенций Льва XIV, но позже Ватикан указал её в своем ежедневном бюллетене без каких-либо дополнительных подробностей.

Мачадо путешествует по Европе и Соединенным Штатам после того, как в декабре вновь появилась на публике после 11 месяцев подполья , чтобы получить Нобелевскую премию мира в Норвегии.

“Сегодня я имела честь выразить нашу благодарность Его Святейшеству за неизменную поддержку того, что происходит в нашей стране, - говорится в заявлении по итогам встречи. - Я также передала ему силу венесуэльского народа, который остается непоколебимым и молится за свободу. Я попросила его заступиться за всех венесуэльцев, похищенных и пропавших без вести”, - добавила она.

Мачадо провела переговоры с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином, который был нунцием в Венесуэле с 2009 по 2013 год.

Папа Римский призвал Венесуэлу оставаться независимой после того, как американские военные захватили бывшего президента Николаса Мадуро в его резиденции в Каракасе и доставили его в Нью-Йорк.

Родственники ждут у здания 7-й зоны Боливарианской национальной полиции, где содержатся политические заключ²нные, Каракас, Венесуэла, 12 января 2026 г. AP Photo

Лев XIV заявил, что следит за событиями в Венесуэле с “глубокой озабоченностью” и призвал к защите прав человека и гражданских свобод в этой латиноамериканской стране.

Оппозиция Венесуэлы, которую в течение долгих лет поддерживали сменяющие друг друга республиканские и демократические администрации США, обещала немедленно заменить Мадуро одним из своих сторонников и восстановить демократию в богатой нефтью стране.

Но президент США Дональд Трамп нанес им тяжёлый удар, отмечают обозреватели, позволив вице-президенту Делси Родригес взять власть в свои руки при том, что большинство лидеров оппозиции, включая Мачадо, находятся в изгнании или тюрьме.

После получения Нобелевской премии мира за 2025 год Мачадо сказала, что хотела бы вручить её Трампу или разделить с ним. Она посвятила премию Трампу вместе с народом Венесуэлы вскоре после того, как о ней было объявлено.

Президент США не скрывал желания получить премию с момента своего возвращения в Белый дом в январе 2025 года. Но в Норвежском Нобелевском институте заявили, что после объявления о присуждении премия не может быть отозвана, ни передана другим лицам. “Решение является окончательным и неизменно остаётся в силе”, - говорится в кратком заявлении, опубликованном на прошлой неделе.