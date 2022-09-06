Антониу Виторину:"В каждом обществе и человеке есть резерв гуманизма"

"Будущее надежды", под таким девизом в португальском Эшториле стартовала 7-я конференция, посвященная поиску решений самых насущных проблем для мира, планеты и людей. В рамках мероприятия Euronews поговорил с Антониу Виторину, гендиректором Международной организации по миграции.

Мигранты, молодежь и гуманизм

Еuronews: "Здесь, на конференции мы окружены молодыми людьми. Совсем рядом с нами, в Украине, идет война. Как можно подготовить новое поколение к встрече с потоками мигрантов, которые идут по планете?"

Антониу Виторину: "В подавляющем большинстве случаев, в глобальном масштабе, мигранты - это тоже молодые люди. И первое, что необходимо сделать молодежи в странах назначения - это встретиться с молодыми приезжими, познакомиться с ними, понять, почему они здесь, каковы их надежды и ожидания. Поэтому мой призыв здесь на конференции в Эшториле, звучит так: "Участвуйте, вступайте в контакт, поймите, почему люди бегут от войн, бедности, изменения климата. А поняв, действуйте! Действовать - значит добровольно помогать нуждающимся, а также добиваться достойного обращения с мигрантами".

"Участвуйте, вступайте в контакт, поймите, почему люди бегут от войн, бедности, изменения климата. А поняв, действуйте! Антониу Виторину, глава Международной организации по миграции.

Еuronews: "Как ваша организация относится к возможности длительной войны?"

Антониу Виторину: "Этот кризис беженцев совершенно уникален. Прежде всего потому, что он так масштабировался за короткий срок. К сожалению, я боюсь, что кризис продлится долго. Поэтому мы должны реагировать на неотложные нужды людей, приехавших в европейские страны как беженцы, а также помогать тем, кто потерял все, но тем не менее остался в Украине.

Помогать - значит обеспечивать нуждающихся жильем, водой, электричеством, продуктами питания и деньгам, готовить этих людей к зиме, что не менее важно.

Зима не за горами. Если люди хотят выжить, им придется быть стойкими. Нам нужно начинать строить надежды на будущее, с учетом того, что эту страну, в значительной степени разрушенную войной, придется восстанавливать".

Еuronews: "Польша и Венгрия были в числе стран, которые отказывались следовать политике Брюсселя в отношении соискателей убежища. Похоже, их позиция изменилось после российского вторжения. Считаете ли вы, что украинский конфликт может привести к изменению взглядов в Центральной Европе?"

Антониу Виторину : "Я надеюсь, что щедрость, которую проявило гражданское общество, повлияет и на правительства. На самом деле, как мы слышали сегодня во время конференции, первыми на нужды бегущих из Украины откликнулись граждане. Официальные органы подключились после первого положительного эффекта, который показало общество. Я искренне надеюсь, что в каждой стране, в каждом человеке еще резерв гуманизма".

Бегущие от засух и потопов

Еuronews: "Эта война и продовольственный кризис могут ухудшить гуманитарные условия во многих африканских странах, что в свою очередь рискует спровоцировать всплеск миграции и там. Каковы ваши опасения по этому поводу?"

Антониу Виторину : "Я вижу тесную связь между отсутствием продовольственной безопасности, изменением климата и вынужденной миграцией населения. Нам необходимо немедленно заняться всеми этими компонентами сразу. Отсутствие продовольственной безопасности связано не только с ростом цен на зерно, с войной. Это лишь часть причин, но есть и другие - например, ужасное воздействие, которому подвергается агросектор из-за изменения климата, экстремальных погодных явлений, засухи, порой очень длительной, или, напротив, наводнений.

Комплексный подход требует мобилизации усилий международного сообщества и тесного сотрудничества, как это делаем мы в Международной организации по миграции вместе с Всемирной продовольственной программой, рука об руку с Продовольственной организацией ООН.

Это не краткосрочный вызов, нет, это долгосрочная задача - начать адаптацию сообществ при одновременном смягчении последствий изменения климата."

Еuronews: "В будущем миллионы людей стать вынужденными переселенцами именно по этой причине. Как подготовить население к такому повороту?"

Антониу Виторину : "Если вы посмотрите на острова Тихого океана, Карибского бассейна, то увидите, что там ущерб вызывает подъем уровня моря. Но если вы посмотрите, например, на такую страну, как Судан, где наше ведомство широко представлено, то там ситуация иная: с одной стороны, мы имеем дело с тысячами, десятками тысяч перемещенных лиц по причине засухи и одновременно - в других регионах Судана - видим десятки тысяч пострадавших от наводнений.

Я - за индивидуальный подход с учетом реалий на местах. Миграция может быть частью решения проблемы климатического изменения, но нам нужно в первую очередь стремиться к тому, чтобы люди хотели остаться там, где живут, чтобы создавали устойчивые сообщества, способные адаптироваться к последствиям изменения климата".

Приостановленные проекты

Еuronews: "Недавно исполнился год с момента прихода к власти в Афганистане талибов. Организация Объединенных Наций утверждает, что эта страна переживает один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. Как это повлияло на вашу работу?"

Антониу Виторину : "Очень сильно повлияло! Будем предельно откровенны. Гуманитарная ситуация в Афганистане была сложной и до захвата власти талибами 15 августа 2021 года. С ними структурные проблемы, конечно, многократно усилились. Там засуха, нестабильность, отсутствие безопасности - и все это - на фоне очень сложного контекста в сфере здравоохранения.

В связи с политической ситуацией в Афганистане международное сообщество, агентства ООН, среди которых и наше ведомство, оказывают населению гуманитарную помощь. Но у гуманитарных программ есть лимиты, некоторые проблемы можно решить только в долгосрочной перспективе и только с опорой на стратегию развития. А из-за политических ограничений в Афганистане, из-за санкций финансирование некоторых проектов по развитию приостановлено. Поэтому мы сосредотачиваемся на чисто гуманитарной помощи".