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мир

Залечить раны океана

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 Кнарик Хачатрян
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Залечить раны океана
Авторское право  MARTIN BERNETTI/MARTIN BERNETTI

Около тридцати глав государств и правительств, собравшиеся во французском Бресте, обязались залечить раны, нанесённые мировому океану деятельностью человека.

"Сегодня мы готовимся взять на себя обязательства - назовём их Брестскими обязательствами - которые позволят нам, я в этом убеждён, консолидировать все полезные действия и сформировать важнейшую международную повестку дня на 2022 год", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он объявил о намерении увеличить площадь морских районов, находящихся под особой защитой, с 2% до 4%.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании коалиции для заключения в следующем месяце в Нью-Йорке амбициозного договора о защите открытого моря от многих угроз. В неё вошли все 27 государств ЕС и ещё 13 других стран.

"Сегодня наш океан в опасности: загрязнение, химикаты, пластиковые отходы, чрезмерная эксплуатация", - сказала фон дер Ляйен.

Но объявление о заключении договора по защите океана не убеждает НПО и активистов. Они хотят не просто слв, а много большего.

Корали Барбье (Greenpeace) в интервью Euronews:

"Да, действительно, это шаг в правильном направлении, но мы хотим в первую очередь увидеть, будет ли это работать в реальных условиях через несколько месяцев в Нью-Йорке, на переговорах в ООН. Будем надеяться, что это сработает".

Открытое море начинается там, где заканчиваются исключительные экономические зоны (ИЭЗ) государств, максимум в 370 км от побережья, и, следовательно, не находится под чьей-либо юрисдикцией. Договор об открытом море официально обсуждался под эгидой ООН с 2018 года, но дискуссии были прерваны эпидемией Covid-19. Четвёртая - последняя - переговорная сессия намечена на март в Нью-Йорке.