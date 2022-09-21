Генсек ООН: "На горизонте зима глобального недовольства"

Генсек ООН предупредил о грядущей "зиме глобального недовольства", инфляции и росте неравенства.

Открывая 77-ую Генеральную ассамблею ООН, Антониу Гутерриш отметил, что те принципы, которым следует организация, находятся под угрозой, а энергетический, климатический и продовольственный кризисы угрожают судьбе планеты и будущему человечества.

Антониу Гутерриш, генсек ООН:

— Нам нужны действия по всем направлениям. Давайте не будем питать иллюзий. Мы находимся в бурном море. На горизонте зима глобального недовольства. Бушует кризис стоимости жизни. Доверие рушится. Неравенство растет. И наша планета горит. Люди страдают, причем больше всего страдают самые уязвимые.

Генсек ООН также призвал развитые страны ввести налог на прибыль добывающих ископаемое топливо компаний, а полученные средства направить пострадавшим от изменения климата государствам.

Антониу Гутерриш, генсек ООН:

— В то время как бюджеты домохозяйств сокращаются, а наша планета горит, индустрия ископаемого топлива получает сотни миллиардов долларов в виде субсидий и сверхприбылей. Уважаемые, давайте говорить все как есть. Наш мир зависим от ископаемого топлива, и настало время повлиять на это. Мы должны призвать к ответу компании, добывающие ископаемое топливо, и тех, кто им потворствует. К ним относятся банки, управляющие частными инвестиционными активами и другие финансовые институты, которые продолжают инвестировать, способствуя загрязнению окружающей среды углекислым газом.

Главной темой на Генассамблее ООН станет война в Украине. Одни из самых ожидаемых событий - выступление главы МИД России Сергея Лаврова и видеобращение Владимира Зеленского.