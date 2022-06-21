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Грузия

"Там, где есть равенство, есть и счастье"

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 Mariam Kukhilava
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Граждане Грузии демонстрируют приверженность западным ценностям
Граждане Грузии демонстрируют приверженность западным ценностям   -   Авторское право  Shakh Aivazov/The Associated Press

Тысячи грузин собрались перед зданием парламента страны, чтобы показать свою готовность стать частью европейской семьи. Грузия ждёт окончательного решения Европейского Совета к концу недели, и граждане решили продемонстрировать приверженность западным ценностям.

Хатуна Лагазидзе, политолог:

"Наш европейский путь одинаково важен для всех поколений. Наша самая большая просьба — не оставлять Грузию лицом к лицу с Россией. Мы призываем европейские страны не совершать ту же ошибку, что и в 2008 году во время саммита НАТО, когда Грузия и Украина не смогли стать участниками Плана действий по членству в НАТО. Это прямо и косвенно привело к войнам, которые Россия начала против Грузии в 2008 году, а затем против Украины в 2014 и 2022 годах".

Нино Данелия, аналитик:

"Европа — это ничто иное, как наше историческое прошлое. Наши предки жертвовали собой, чтобы наша страна жила достойно. Они погибли за свободу нашей страны и наших граждан. Мы выступаем за то, чтобы молодое поколение жило достойной и счастливой жизнью, получало надлежащее образование и получало от жизни максимум. Европа — это равенство, а там, где есть равенство, есть и счастье".

К собравшимся на митинге обратились депутаты Европейского парламента и грузины, воюющие сейчас на стороне Украины. Кроме того, к демонстрации присоединились студенты. Они говорят, что европейское будущее Грузии находится под угрозой.

Саба Меупишвили, студент:

"Сегодня важный день, потому что, несмотря на разные политические взгляды, мы объединились вокруг единой общей цели. Я думаю, что это ещё один шаг к успеху, и мы верим, что это принесёт нам лучшее будущее".

Демонстранты прошли маршем к площади Европы, где состоялась заключительная часть манифестации. Осталось несколько дней до того, как Европейский совет объявит свое решение о статусе кандидата для Грузии.

Мариам Кухилава, Euronews Грузия:

"Граждане призвали правительство предпринять эффективные шаги, чтобы приблизить Грузию к европейским ценностям. Они считают, что отсутствие членства в европейской семье оставит страну один на один с Россией. Они также призвали европейские страны не оставлять Грузию в изоляции. Согласно результатам плебисцита и опросов, проведённых международными организациями, около 80% грузин поддерживают интеграцию Грузии в европейскую семью".