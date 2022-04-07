Грузинский легион на Украине: "Это другая часть войны 2008 года"

В Тбилиси прощаются с погибшими в боях на Украине солдатами.

Грузинские военные начали вступать в ряды украинских войск еще в 2014 году. Тогда был создан грузинский батальон под командованием ветерана Абхазской и Чеченской войн, а также боев за Цхинвал Мамуки Мамулашвили.

Мамука Мамулашвили, командир Грузинского легиона:

— В самом начале Грузинский легион состоял из 10 офицеров, однако после того, как о нашей репутации узнали массы, в том числе далеко за пределами Украины, в наши ряды начали стекаться добровольцы с разных концов света. Мы начали подготовку гражданских лиц задолго до начала вторжения, поскольку интуитивно мы прекрасно понимали, что война вот-вот начнется, процесс обучения гражданских лиц элементарным военным навыкам начался за месяц до вторжения. Мы подготовили до 3 тысяч гражданских лиц, и по сей день они звонят и благодарят нас, поскольку многим из них удалось выжить благодаря той подготовке, которую мы им предоставили.

Один из грузинских добровольцев также ветеран нескольких войн против России, размышляя о своем опыте, говорит, что все эти войны имеют одну общую черту - их бесчеловечность.

Надим Хмаладзе, грузинский доброволец на Украине:

— Не существует такого понятия, как гуманная война, но есть определенные законы ведения боевых действий, они не придерживаются ни одного из этих законов, они применяют насилие к местному населению, они мародерствуют. Например, в Ирпене они украли даже сиденья для унитаза, все, что попадает им в руки, они крадут. Их работа - это грабежи и насилие над мирными гражданами.

Профессор Европейского университета в Тбилиси Георгий Гобронидзе говорит, что многие грузины чувствуют, что сталкиваются с теми же проблемами, что и украинцы, и разделяют общее дело, и именно это побуждает некоторых из них ехать добровольцами воевать на Украине.

Георгий Гобронидзе, профессор Европейского университета в Тбилиси:

— Грузинский народ или грузинское государство, может быть, не на политическом, не на дипломатическом уровне, но на самом деле это своего рода инициатива от имени граждан Грузии. Потому что мы нация, которая пострадала от российской агрессии в 2008 году, подверглась вторжению России, и то, что мы видим сейчас на Украине, является продолжением политики, начатой в Грузии в 2008 году, так что это другая часть той же войны.

По мере того, как военные действия продолжаются, грузинские добровольцы говорят, что будут сражаться как за Украину, так и за Грузию, где бы они ни были нужны.