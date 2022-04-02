Переждать войну: Грузия принимает россиян, несогласных с политикой Кремля

С начала войны на Украине сотни граждан России уехали в Грузию. Среди причин, подтолкнувших россиян к эмиграции – неприятие политики Кремля, опасения по поводу возможного призыва в армию или возникновения нового "железного занавеса".

Вот, как россияне прокомментировали свой отъезд:

"Я выбрал пересидеть здесь, пока принимают решение, потому что я был здесь в прошлом месяце до всей этой заварушки неприятной. Я не хочу сидеть в стране, которая войну устраивает, и [поэтому ] приехал сюда".

"Я не знаю, сколько я останусь в Грузии, но я думаю, что этот год точно. несколько месяцев, год, может быть, дольше".

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С расселением в гостиницы проблем нет, однако из-за большого спроса цены на съёмное жилье значительно выросли.

"Я сдаю жильё в аренду на протяжении пяти лет, у меня есть квартиры в старом Тбилиси. Ко мне обращаются квартиросъёмщики из Европы, Азии, а также из России. Принимая во внимание ситуацию, которая сложилась на Украине, я отдаю предпочтение украинским гражданам и зачастую не беру с них плату," – поясняет собственница жилья Мариам Бериашвили.

В середине марта министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури отчитался перед парламентом о прибытии более 30 тысяч граждан РФ (30 439), отметив, что 17 801 из них уже покинули закавказскую республику.

"В течение месяца число россиян, въезжающих в Грузию, увеличилось в 10 раз. У некоторых наших соотечественников возникают сомнения: а действительно ли эти русские бегут из России по политическим мотивам или пытаются спасти свой бизнес, а что, если некоторых из них специально направили, чтобы подорвать безопасность нашей страны? " – заявил Лаша Дзебисашвили, профессор частного Университета Грузии.

Ещё до 24 февраля в Тбилиси, Батуми и другие города переехали некоторые оппозиционные российские политики и журналисты. Срок безвизового пребывания россиян в Грузии составляет 1 год.

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