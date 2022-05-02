"Фестиваль воды и света" начался в Бриксене в Южном Тироле. Праздник световых инсталляций проходит в этом году под лозунгом "Вода – это жизнь, свет – искусство". В старинном городе на севере Италии в тёмное время суток представлены около 30 арт-проектов. Это уже четвёртый "Фестиваль воды и света". Он будет проходить до 20 мая.