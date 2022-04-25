В Румынии есть давний и интересный обычай: в Поливальный понедельник мужчины опрыскивают женщин духами и прочими ароматными жидкостями.
Как гласит поверье, это обязательно принёсет им удачу и счастье в браке.
Те встречают гостей крашеными яйцами, традиционной выпечкой и напитками.
Своеобразный ритуал румынцы позаимствовали у немцев. Правда, раньше в праздник вместо флаконов духов у мужчин в руках были вёдра воды. И в понедельник после Пасхи все им встретившиеся девушки и женщины были мокрыми с головы до ног.
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