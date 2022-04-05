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Швейцария

Потомкам Толстого об ужасах войны

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Правнучка Льва Толстго Марта Альбертини в своем доме в швейцарском Лансе
Правнучка Льва Толстго Марта Альбертини в своем доме в швейцарском Лансе   -   Авторское право  AFP

Об ужасах войны из первых уст. Вот так - в гостиной небольшого дома в швейцарском Лансе перед портретом великого Льва Николаевича Толстого его правнучка слушает рассказы украинской беженки о том, что той пришлось пережить.

Для Марты Альбертини, по её собственному признанию, вторжение родной России в соседнюю Украину стало настоящим шоком.

Марта Альбертини, правнучка Л. Н. Толстого:
"Я приняла их у себя в 3 часа дня, купила пирог, мы сели за стол. Я посмотрела им в глаза. А в них столько грусти, что я сказала себе: "Нет, это вуайеризм, если я буду спрашивать их о чём-либо".

Анастасия Шелудько, беженка из Украины:

"Однажды утром вы просыпаетесь в пять утра, потому что ваш аэропорт взорвали. Вы слышите этот взрыв даже с большого расстояния, очень чётко, а затем вы видите красное небо вдалеке, и ваша жизнь уже никогда не будет прежней".

Анастасия покинула свой дом в Николаеве в началае марта и вместе с мамой и бежала из страны. На родной земле, где бушует война, остались старший брат, бабушка и дедушка этой 24-летней девушки. Наша собеседница признаётся, что оказавшись в Швейцарии, она почувствовала облегчение, добавив, что очень благодарна за тёплый приём.

Кто эта русскоговорящая женщина, открывшая ей двери своего дома, Анастасия узнала не сразу. Девушка изучала произведения Толстого в школе и говорит, что стать гостьей правнучки великого писателя - большая честь. Но Марта Альбертини едва даёт ей закончить фразу.

Марта Альбертини, правнучка Льва Толстого:
_"Мне посчастливилось приобрести это жильё и принимать гостей. Я получила много писем, сообщений от родственников со словами браво, браво. Но нет причин для таких восторженных отзывов. Я сделала это потому что могла, просто-напросто инстинктивно". _

Марта Альбертини с полной уверенностью заявляет: её великий прадед, автор романа-эпопеи "Война и мир" и настоящий пацифист сегодня "не смог бы смотреть на происходящее на Украине без страха и ужаса".

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