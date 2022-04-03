Более 500 тысяч беженцев вернулись на Украину

Около 537 тысяч беженцев вернулись на Украину, согласно данным МВД страны.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, со своей стороны, сообщает, что Украину с начала конфликта покинули около 4,2 млн человек. Эта цифра почти на 39 тысяч выше, чем днем ранее.

Больше половины украинских беженцев приняла Польша, для сравнения, в Румынию приехало почти в 4 раза меньше людей. Следом идут Молдавия, Венгрия и Словакия. Россия и Беларусь приняли более 360 тысяч человек, в основном из Донбасса.

Количество принятых странами беженцев с Украины на 3 апреля 2022 года Euronews

При этом в ООН сообщают, что большое количество тех, кто въехал в соседние с Украиной страны, продолжают свой путь дальше.

Ольга, беженка из Харькова:

— То, что мы видели - очень страшно. Одна семья из Харькова наехала на мины, это было страшно, только один ребенок выжил. В Чугуеве ужасная ситуация, изнасилованные женщины обращаются в больницы. Это все страшно.

Анастасия, беженка из Харькова:

— Они сильно бомбят нас. Я не хотела уезжать, хотела остаться, но мне пришлось уехать. Там очень шумно. В последнюю неделю все было рядом с нами, спать невозможно, ты сидишь и ждешь, что произойдет дальше.

В общей сложности более десяти миллионов человек, а это более четверти населения, были вынуждены оставить свои дома, либо покинув страну, либо переехав в другие регионы Украины.

По данным ЮНИСЕФ, из 7,5 миллионов детей в стране более половины стали либо внутренне перемещенными лицами, либо беженцами.

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