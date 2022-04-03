Фильмы и книги для украинских беженцев

Кинооператоры в Польше показывают фильмы, дублированные на украинский язык, для развлечения беженцев, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за продолжающейся войны с Россией. С 4 марта к этой инициативе присоединились 52 кинотеатра Helios по всей Польше. В одном из них, который находится в торговом центре Galeria Sanowa Перемышля, 36 зрителей в субботу посмотрели мультфильм компании Warner Bros "Неисправимый Рон".

"У нас ограниченное количество мест в кинотеатре, - говорит директор Агнешка Шмигельска. - Число людей, которые приходят смотреть фильмы, относительно постоянное: это около 20-30 человек в день. Раньше, в начале конфликта, их стало больше - тогда прибывало много беженцев. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, людей прибывает меньше. Но мы всё равно продолжаем свою работу, показываем эти фильмы в нашем кинотеатре на украинском языке".

Через этот центр беженцев в Лиссабоне прошли уже около 1500 человек. На днях здесь стали раздавать детские книги португальских писателей в переводе на украинский - как, например, экземпляры O Camião das Histórias ("Грузовик историй") Розариу Алсада Араухо. Оксана, мама четырёхлетнего Влада из Николаева, говорит:

"Это хорошая идея, полезная для развития детей. Она обеспечивает больше когнитивной стимуляции, развития памяти и мышления, и это очень хорошо, я полностью "за".

Над двуязычной версией работали переводчик Олеся Зарума-Билецкая и другие специалисты при поддержке мэрии Лиссабона. Первые 500 экземпляров были готовы менее чем через две недели.