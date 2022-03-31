США: тёплый приём украинским беженцам

В США готовятся принять у себя примерно сто тысяч бегущих от войны украинцев. Местные общины мобилизуются, чтобы предоставить еду, крышу над головой и необходимую поддержку людям, покинувшим свои дома.

Украинская диаспора в этой стране одна из самых многочисленных. Её центрами считаются Нью-Йорк, Чикаго и Сакраменто. Первая волна эммигрантов туда хлынула в конце 80-х - начале 90-х годов, вторая – после событий 2014.

Усилиями НКО и церквей здесь уже налажена схема приёма беженцев.

Ванасса Хамра, менеджер отдела по связям с общественностью, World Relief:

"После распада Советского Союза в Сакраменто приехало много украинцев и граждан других стран бывшего СССР. Так что здесь довольно крупное сообщество, около 20 тысяч украинцев в самом Сакраменто и пригородах, хорошо развиты бизнес, связи, сеть церквей. Поэтому, приезжающие сюда люди чувствуют себя частью комьюнити".

Эдуард Кислянка, пастор церкви "Дом хлеба":

_"Мы создали систему взаимодействия с принимающими семьями, которые могут разместить у себя беженцев. Большинство из них прибывают нелегально _–_ пересекают границу в Калифорнии и расселяются оттуда по стране"._

Когда официально начнётся приём беженцев, и где их будут расслеять – власти не сообщают

Пока немалое число украинцев уже попадает в Соединенные Штаты либо по визам – часто с истекающим сроком, – либо нелегальным путем через Мексику.

Александра Даценко, эмигрантка из Украины:

"Мой брат до сих пор на Украине и чуть ли не живёт в бомбоубежище… Хочется плакать, совершенно не понятно, как такое может происходить в XXI веке".

В Сакраменто есть православные церкви, школы, в которых учатся в основном украинцы и русские, магазины с украинскими продуктами, рестораны традиционной кухни. Чтобы новоприбывшие даже вдали от дома и родной страны чувствовали с ними связь.

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