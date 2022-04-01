Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Куба

Как антироссийские санкции ударили по кубинскому автопарку

Access to the comments Комментарии
 Надежда Дрямина
euronews_icons_loading
Советские автомобили на улицах Гаваны
Советские автомобили на улицах Гаваны   -   Авторское право  AP Photo/Ismael Francisco

Старенькие "Жигули", "Волги", "Москвичи", новые модели "Лада" циркулируют по дорогам Гаваны. В последние пять десятилетий тысячи автомобилей прибывали на Кубу из СССР, а потом из России.

Сегодня их владельцы сталкиваются с проблемой нехватки запчастей: полёты на Остров свободы прекращены в связи с антироссийскими санкциями.

Большая часть автобусного парка, парка грузовых, легковых автомобилей, тракторов устаревает, нуждаясь в замене деталей. Транспортное сообщение на острове под угрозой.

Франсиско Перес Родригес, владелец автомастерской:
"Сильно пострадают владельцы "Лада". Их у нас много. 90% кубинских автомобилей - "Жигули". Запчасти для них привозят из России. Если рынок опустеет, то это затронет многих. Поскольку одни детали можно заменить, изобретая, а другие - должны быть только в оригинале".

Павел Видаль, профессор экономики Университета Хавериана:
"Россия была одним из исключений: даже с учётом расстояний и стоимости перевозок, это был рынок, с которого поступали товары и ресурсы для самозанятых кубинцев. Очевидно, то, что с рейсами в Россию теперь сложно, - это дополнительное препятствие".

Кое-что ещё можно купить с рук - на чёрном рынке. В противном случае, под те, что требуют замены, подгоняют запчасти из других моделей машин азиатского или американского производства, что требует от кубинцев смекалки и изобретательности.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.

Видеомонтаж • Алексей Доваль