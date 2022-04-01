Как антироссийские санкции ударили по кубинскому автопарку

Старенькие "Жигули", "Волги", "Москвичи", новые модели "Лада" циркулируют по дорогам Гаваны. В последние пять десятилетий тысячи автомобилей прибывали на Кубу из СССР, а потом из России.

Сегодня их владельцы сталкиваются с проблемой нехватки запчастей: полёты на Остров свободы прекращены в связи с антироссийскими санкциями.

Большая часть автобусного парка, парка грузовых, легковых автомобилей, тракторов устаревает, нуждаясь в замене деталей. Транспортное сообщение на острове под угрозой.

Франсиско Перес Родригес, владелец автомастерской:

"Сильно пострадают владельцы "Лада". Их у нас много. 90% кубинских автомобилей - "Жигули". Запчасти для них привозят из России. Если рынок опустеет, то это затронет многих. Поскольку одни детали можно заменить, изобретая, а другие - должны быть только в оригинале".

Павел Видаль, профессор экономики Университета Хавериана:

"Россия была одним из исключений: даже с учётом расстояний и стоимости перевозок, это был рынок, с которого поступали товары и ресурсы для самозанятых кубинцев. Очевидно, то, что с рейсами в Россию теперь сложно, - это дополнительное препятствие".

Кое-что ещё можно купить с рук - на чёрном рынке. В противном случае, под те, что требуют замены, подгоняют запчасти из других моделей машин азиатского или американского производства, что требует от кубинцев смекалки и изобретательности.

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