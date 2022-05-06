Сильный взрыв в пятизвёздочном отеле в центре Гаване

По меньшей мере 9 человек погибли в результате сильного взрыва в пятизвездочном отеле "Саратога", расположенном в центре Гаваны. Кубинские власти насчитывают 13 пропавших без вести, спасатели разбирают завалы, 40 человек были госпитализированы с ранениями.

Президент страны Мигель Диас Канель отверг версию теракта, по данным предварительного расследования, причиной трагедии стала утечка газа.

Кубинский лидер прибыл на место происшествия в сопровождении премьер-министра страны и председателя кубинского парламента. До этого глава государства посетил пострадавших в нескольких больницах города.

В Минздрав обратились жители столицы с предложением стать донорами крови.

Взрыв произошёл в пятницу утром, обрушилась часть фасада здания и возник пожар. Дым наблюдался из разных районов Гаваны.

В Компартии кубы сообщили об эвакуации в детей из школы, расположенной неподалеку от гостиницы. Школьники были перевезены в здание Капитолия.

Историческое здание отеля "Саратога" было построено в конце 19 века, последняя реставрация проводилась в 2005 году.

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