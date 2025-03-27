Фон дер Ляйен "глубоко сожалеет" о решении США повысить пошлины на импорт автомобилей из ЕС

Эксперты предупреждают, что повышение пошлин может негативно сказаться на автомобильной промышленности США, поскольку даже американские производители закупают компоненты в других странах мира, а это означает, что они могут столкнуться с ростом затрат и снижением продаж.

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Президент США Дональд Трамп в среду заявил о введении 25-процентных пошлин на импорт автомобилей, произведенных за рубежом.

В Белом доме считают, что этот шаг будет способствовать развитию отечественного производства.

"Это навсегда", - объявил Трамп, подчеркнув серьезность своих намерений в отношении пошлин. Он добавил, что они будут взиматься с 3 апреля.

Эксперты предупреждают, что введение пошлин может негативно сказаться на автомобильной промышленности США, поскольку американские производители тоже закупают компоненты по всему миру, а это означает, что они могут столкнуться с ростом затрат и снижением продаж.

"Важно отметить, что Tesla это тоже коснулось. Влияние пошлин на Tesla по-прежнему значительно", - написал миллиардер в соцсети X.

Согласно некоторым прогнозам, средняя цена импортного автомобиля может вырасти на 10-12 тысяч долларов, если затраты будут полностью переложены на покупателя. Это может способствовать общей инфляции.

Первой реакцией на заявление Трампа стало падение акций General Motors примерно на 3% в среду днем, стоимость ценных бумаг Stellantis, владельца Jeep и Chrysler, снизилась почти на 4%. Акции Ford немного подросли.

ЕС: "Мы будем защищать наши экономические интересы"

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила "глубокое сожаление" в связи с решением США ввести ограничения на экспорт автомобилей из Европы и пообещала, что блок постарается защитить своих потребителей и бизнес.

"Пошлины - это налоги, что плохо для бизнеса и еще хуже для потребителей, как в США, так и в Европейском союзе", - написала она в соцсети Х, добавив, что исполнительная власть ЕС оценит последствия этого шага, а также других действий Дональда Трампа.

АРХИВ. Сборка автомобилей "Хонда" в Мексике AP

При этом аналитики отмечают, что в ЕС установлена 10-процентная пошлина на американские автомобили, в то время как в США ее размер на европейские машины составлял 2,5%.

Трамп уже давно предупреждал, что повысит пошлины на импорт автомобилей в надежде сократить дефицит бюджета и добиться переноса автопроизводителями своих мощностей в США.

У американских и международных производителей уже есть заводы по всему миру, чтобы удовлетворять глобальный спрос, сохраняя при этом конкурентоспособные цены.

Эксперты выражают опасения, что на планирование, строительство и запуск дополнительных заводов у предприятий могут уйти годы.

Канада назвала пошлины Трампа "прямой атакой"

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал введение пошлин "прямой атакой" против канадских рабочих, добавив, что ему необходимо ознакомиться с деталями указа Дональда Трампа, прежде чем принимать ответные меры.

"Мы предвидели эту возможность. Мы предпримем шаги, которые отвечают интересам канадских рабочих и Канады", - цитируют Карни СМИ.

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Ранее канадский премьер объявил о создании "фонда стратегического реагирования" размером в 2 миллиардов канадских долларов (1,4 миллиарда долларов США).

Машиностроение - одна из основных статей экспорта Канады. Страна входит в четверку крупнейших мировых экспортеров автомобилей. По словам Карни, в этой сфере занято 125 тысяч канадцев напрямую и еще почти 500 тысяч в смежных отраслях.

Канада рассмотрит варианты ответа, пообещал премьер-министр.

"Мы подготовили механизмы, чтобы, в случае необходимости, ввести ответные пошлины", - сообщил он.

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"Если ЕС будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести вред экономике США, то мы введем крупные пошлины, куда более крупные, чем планируемые сейчас, в отношении обеих сторон", - пригрозил Трамп в соцсети Truth Social.