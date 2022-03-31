Активисты "Гринпис" провели акцию протеста на строительной площадке АЭС Фламанвиль, действующей атомной электростанции на северо-западе Франции. Манифестанты выступили против кандидатов в президенты на предстоящих выборах, которые ратуют за развитие ядерной энергетики.
Реализация запущенного в конце 2007 года проекта по строительству и запуску блока №3 АЭС Фламанвиль буксует. По данным EDF, крупнейшей государственной энергогенерирующей компании Франции, стоимость проекта выросла до 12,7 миллиардов евро. В 2006 году она оценивалась в 3,3 миллиарда. "Гринпис" призвал провести независимую оценку жизнеспособности ядерных реакторов EPR (водо-водяной ядерный реактор поколения 3+).
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