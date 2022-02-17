Роберта Метсола — Владимиру Путину: "Диктаторы нас не разделят"

Наш сегодняшний гость - Роберта Метсола, новый председатель Европейского парламента. Интервью проходит в тот же день, когда Европейский суд утвердил так называемый механизм верховенства права, означающий, что ЕС может приостановить выплаты государству-члену, которое не соблюдает основные ценности блока.

Такое решение – важный этап в борьбе с коррупцией?

Роберта Метсола, председатель Европейского парламента:

— Прежде всего, спасибо, что пригласили меня. Безусловно. Сегодняшнего решения мы очень ждали. Мы провели месяцы в ожидании четкого объяснения, а вместе с ним отклонения дела, возбужденного правительствами двух государств-членов против фундаментального принципа, который Европейский парламент очень хотел обсудить, и успешно обсудил во время дискуссий по Многолетним финансовым рамкам. Другими словами, если вы отступили от верховенства закона, то решения о предоставлении выплат вашей стране должны приниматься, учитывая этот фактор. Но это не просто решение... Теперь мы ожидаем конкретных результатов от Европейской комиссии, и я говорю о подавляющем большинстве членов этого парламента.

Венгрия и Польша говорят, что это политический рычаг против них, из-за их консервативных, нелиберальных взглядов. Что вы скажете на эти аргументы?

— Что касается меня, то я юрист и всегда считала судебный институт достойным уважения, как с точки зрения независимости, так и с точки зрения интерпретации законодательства ЕС. То, что мы имеем сегодня, - это интерпретация решения, принятого институтами. Такими как Европейский парламент и Совет Европейского союза по предложению Европейской комиссии. Для меня на этом все заканчивается, и я думаю, что все государства-члены должны уважать это.

Европейский парламент подвергает Венгрию жесткой критике за отступление от демократии. Как вы оцениваете ситуацию сейчас, всего за несколько недель до выборов? Считаете ли вы, что в этих условиях выборы в Венгрии могут быть свободными и справедливыми?

— Я бы не осмелилась предсказывать исход выборов. Однако я бы сказала, что Европейский парламент очень внимательно следит за тем, чтобы демократия была сохранена, чтобы институтам было позволено выполнять свою работу и чтобы не было политического вмешательства.

И, конечно, дебаты о верховенстве закона касаются не только Венгрии и Польши, например, в вашей родной стране, на Мальте, была убита журналист-расследователь. Каково ваше мнение об этом расследовании, проведенном местными властями, и видите ли вы ответственность государства?

— День, когда была убита Дафне Каруана Галиция, стал днем, когда этот парламент понял, что должен что-то предпринять в отношении верховенства закона, защиты журналистов, свободы прессы. Четыре года назад в Словакии были убиты Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова. Это вызвало долгий процесс принятия резолюций, визитов в страну, давления на Европейскую комиссию, объективного доклада о верховенстве закона, в котором найдены пробелы, которые можно заполнить. Мы провели интенсивную работу над докладом, над которым я работала в Комитете по гражданским свободам, о стратегическом иске против участия общественности, по которому мы ожидаем предложения от Комиссии. Достаточно ли этого? Этого никогда не бывает достаточно. Можем ли мы вернуть Дафне и Яна? Конечно, нет, но самое малое, что мы можем сделать, это убедиться, что этот парламент всегда будет отстаивать свободу СМИ. Этот парламент всегда будет стоять на защите журналистов и будет делать все, что в его силах, чтобы убедиться, что правосудие свершилось, и не только видимое, но и реальное, чтобы правда, которую искали Дафне и Ян в своих расследованиях, которую мы продолжаем искать, наконец-то вышла наружу.

По соседству с Европой назревает очередной кризис. Российские войска по-прежнему находятся на украинской границе. Что вы хотите сказать Владимиру Путину?

— Наше послание было очень четким. Прежде всего, диктаторы нас не разделят. Любой, кто пытается дестабилизировать Европейский Союз, делает это только для того, чтобы разорвать нашу сплоченность. Послание этого парламента, а также утренних дебатов с участием председателей Европейского Совета, Еврокомиссии и Высокого представителя, заключалось в том, что мы будем едины. Мы всегда будем настаивать на деэскалации. Мы возвращаемся к нашим резолюциям, которые рассматривали Россию, в том числе касаемо санкций. Мы выражаем солидарность с Украиной и четко заявляем, что в случае эскалации, парламент, в согласии с другими институтами, будет настаивать на безотлогательных, срочных, массивных и оперативных действиях. Сегодня мы также проголосовали за выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Парламент сделал это очень быстро. И парламент продолжит действовать в том же духе, для нас было важно послать сигнал конкретной и оперативной солидарности с народом Украины.

Когда мы видим различные интересы государств-членов и различные интересы членов этой палаты, думаете ли вы, что это европейское единство во внешней политике продлится долго?

— Я убеждена в том, что при правильном руководстве, но также и путем переговоров, мы действительно можем найти широкое большинство в этой палате. Конечно, здесь собрались люди с разным политическим прошлым, из разных политических групп. Но то, что мы видели в последние несколько дней и недель - это способность двигаться вперед в едином и конкретном ответе, подобно тому, что мы видели, например, в контексте Беларуси, в контексте отправки очень четких посланий в поддержку белорусской оппозиции и такиж же четких посланий незаконному режиму в Беларуси. Для нас этот парламент очень активный, и я намерена следовать по этому пути в течение следующих двух с половиной лет моего председательства.

Каким вы видите будущее Европейского парламента в качестве председателя? Каким вы видите его место в структуре Европейского Союза?

— Прежде всего, последние два года были очень сложными для Европейского парламента с точки зрения наглядности деятельности. Но также, более половины наших членов - новички, которые почти не видели Парламент. Я помню, как девять лет назад я пришла в этот парламент и увидела лично: коридоры, полные людей, очень активные пленарные заседания, горячие дискуссии, которые приводят к законодательным результатам, а также очень сильные политические заявления. Сейчас мы находимся на этапе постепенного завершения этих чрезвычайных мер, с которыми мы жили. В то же время, мы должны быть уверены, что сможем воспользоваться технологическими возможностями, которых мы добились во время пандемии. Например, Европейский парламент очень быстро перешел на гибридный и онлайновый режим работы. Как нам теперь продолжать обеспечивать такую гибкость, сохраняя при этом торжественность парламента, его пленарных заседаний и принятия решений? Это будет иметь значение и для межинституциональной инфраструктуры. Но, как вы видите, мы здесь, мы очень заметны, мы очень громко заявляем о себе, и я не сомневаюсь, что это будет только усиливаться по мере приближения к выборам 2024 года.