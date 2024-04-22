Европарламент ждет от национальных властей информации, которая может привести к лишению некоторых депутатов иммунитета в рамках расследования о российском влиянии. Он этом заявила в интервью корреспонденту Euronews Мейв Макмахон председатель Роберта Метсола.

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В беседе с Euronews она сказала, что пока ей не сообщили никаких имен.

Мы продолжаем ждать информацию от национальных властей. Нашей реакцией может стать снятие иммунитета, которым пользуются члены нашей палаты. Это будет необходимо для проведения расследования. Такое уже случалось в прошлом, когда мы получали из государств ответы на наши запросы. Мы этого ждем и теперь. И если это произойдет, мы сделаем то, что нужно как всегда.

Некоторые члены её парламента обвиняются в том, что получали деньги от поддерживаемой Кремлём сети по распространению в ЕС российской пропаганды и искажению народного волеизъявления на предстоящих выборах. Подобный скандал разразился в декабре 2022 году, когда Метсоле сообщили, что её заместитель Ева Кайли участвует в схеме «деньги в обмен на услуги», связанной с Катаром и Марокко.

Тогда у нас был выбор. Мы могли бы отговориться тем, что такое происходит в любом парламенте. Мы могли бы посмотреть на причастность к этому политических партий или стран. Но я отказалась делать такое. Я сказала, что нашей палате нужно двигаться дальше. Нужно было позаботиться о том, чтобы, если нечто подобное произойдет снова, у нас была наготове защитные механизмы, и зазвучал сигнал тревоги. Потребовалось много времени, чтобы решить, как все это нужно наладить.

На этой неделе Метсола проведёт в Страсбурге последнее пленарное заседание перед выборами в Европарламент.

Теперь у вас есть выбор. Либо вы решаете, кого вы хотите видеть в парламентских креслах, либо вы позволяете другим решать это за вас.

Выборы в Европейский парламент пройдут с 6 по 9 июня. Предстоит заполнить 720 депутатских мест.