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В Албании полным ходом идут реформы: западнобалканское государство стремится стать полноправным членом европейской семьи. В эксклюзивном интервью телеканалу Euronews албанский министр иностранных дел, находящийся с визитом в Афинах, рассказал о преобразованиях и шагах правительства на пути к членству в ЕС.

"Реформа судебной системы стала фундаментом этих перемен, она изменила само восприятие сегодняшних реалий. Эта реформа принесла надежду нашему народу, создала необходимые условия для привлечения инвестиций в нашу страну - страну, в которой ранее не проводилось ни одной крупной реформы, подобной этой, с момента обретения независимости", - сказал Игли Хасани нашему журналисту, подчеркнув при этом, что Албания "благодаря судебной реформе стала единственной страной-кандидатом, создавшей такой механизм для нового класса судей и прокуроров".

Ранее Брюссель неоднократно указывал Тиране на высокий уровень коррупции в стране как одно из главных препятствий в евроинтеграции. Глава внешнеполитического ведомства заверил, что правительство продолжит предпринимать шаги для решения этой проблемы.

"Антикоррупционные инициативы должна быть в центре нашей работы. И я с нетерпением жду, что новый парламент, который был сформирован в Албании после выборов, состоявшихся две недели назад, продолжит эти реформы", - прокомментировал министр.

Албания стремится завершить технические переговоры к 2027 году и оформить членство в ЕС в 2030 году, сказал Хасани.

Он также отметил, что в его стране существует широкий консенсус по поводу проводимых реформ, как со стороны граждан, так и со стороны политических сил.

"От 93 до 95% албанцев считают путь нашей страны в Европейский Союз позитивным. Я говорю: от 93 до 90 - в зависимости от служб, проводящих опросы. В Албании нет ни одного избранного человека в парламенте или в местных органах власти, который бы думал иначе. У нас полный консенсус. Оппозиция оказывает на нас давление только лишь с одним требованием - делать больше и быстрее, что мы и делаем. Это один из тех уникальных случаев, когда существует широкий консенсус всего политического спектра и абсолютного большинства народа по поводу вступления в ЕС" - пояснил он.

После периода разногласий, связанных с делом Белериса, Афины и Тирана, по всей видимости, собираются укреплять двусторонние отношения. Албанский министр иностранных дел отправился в Герцию через две недели после выборов, итогом которых стало продлении премьерского мандата Эди Рамы. Иди Хасани и его греческий коллега Йоргос Герапетритис отметили в совместном заявлении, что "барьеры в отношениях между двумя странами, должны быть устранены".

"Греко-албанские отношения очень важны. Мы - две страны, два народа, два общества, которые живут бок о бок на протяжении веков и даже тысячелетий. И нам необходимо развивать эти отношения в позитивном ключе. Я очень рад, что у меня есть коллега, который стремится к этому, который готов действовать. Все вызовы прошлого теперь должны стать возможностями, которые помогут нам двигаться в одном направлении и в том, чтобы Албания и Греция были частью одной семьи", - сказал Хасани.