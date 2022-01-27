Жерингонса, или Необычная история левой коалиции в Португалии

После многих лет жесткой экономии, механизм заработал в другую сторону. В 2015 г. на парламентских выборах в Португалии победу одержали правоцентристы. Но к власти пришел социалист Антониу Кошта, заключивший неожиданный альянс с Коммунистической партией и Левым блоком. Так возникла беспрецедентная политическая машина.

Ее назвали португальским словом geringonça («ерундовина», от исп. jerigonza — «ерунда, галиматья»), которым описывают необычный механизм, составленный из самых разных компонентов и при этом работающий. Вскоре португальским опытом заинтересовались левые из других стран Европы. Политики из Нидерландов и Франции приезжали сюда, чтобы разобраться с устройством этого механизма.

О том как всё начиналось Марсия Галран и Рита Тавареш написали книгу «Как Кошта собрал „жерингонсу“ за 54 дня».

«Левые Европы были под угрозой, — рассказывает Марсия Галран. — Они не могли править практически ни в одной стране. В поисках согласия между ними в Испании прошла целая серия выборов. Другие страны не хотели повторять этот опыт. Тем более, что в этих странах популистские партии, укоренились глубже».

«Сплотить эти левые партии, которые раньше не могли договориться, помогло желание отстранить от власти правых, — объясняет Рита Тавареш. — Все партии, принимавшие участие в „жерингонсе“ подчеркивают, что такое случается почти раз в жизни. И вряд ли повторится».

Музыкант Йорг Демель приехал сюда из Австрии на учебу в университет. И больше не уезжал. Но он хорошо знает на примере собственной родины, что̀ значит иметь правительство, составленное из людей с разным мировоззрением:

«Я считаю, что согласовывать каждое решение и принимать решения вместе — это очень демократично. Возможно, немного утопично. Но это нужно принимать во внимание при размышлении о том, как результаты выборов формируют правительство в демократической стране».

Политический роман, в результате которого на свет появилась «жерингонса», длился 6 лет. Но затем начались измены и в конечном счете они привели к разрыву отношений. Новые выборы неизбежны, хотя левые не ждут от них ничего хорошего. Португальцы утешают себя тем, что их опыт по созданию коалиции из разных по духу партий не пропал даром и был использован при создании нового правительства Германии.