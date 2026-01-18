Португалия: на выборах президента ультраправые пришли вторыми

В Португалии закрыли избирательные участки. Нынешняя кампания по избранию президента республики была отмечена рекордным количеством кандидатов - 11.

Вскоре после официального окончания голосования ресурс Еurope elects сообщил, что по итогам первого тура наибольшее число голосов - 30 с небольшим процентов - набрал Антониу Жозе Сегуру от левоцентристской Социалистической партии. Таким образом, согласно предварительным данным, он обошел фаворита предвыборной гонки, лидера ультраправой партии "Шега" Андре Вентуру (в прошлом году "Шега" стала второй по величине в португальском парламенте, а на выборы Вентура шел, в числе прочего, с антииммигрантскими лозунгами - прим.).

Третье место в первом туре взял Жуан Котрин де Фигейреду от партии "Либеральная инициатива" , на четвертом - отставной контр-адмирал Энрике Гувейя-э-Мело, который баллотировался как независимый кандидат (он получил признание за то, что во время пандемии коронавируса быстро и эффективно организовал вакцинацию - прим.)

В Португалии президент избирается прямым всенародным голосованием, при этом для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов. Ситуация, которую большинство наблюдателей с учетом числа соискателей считало маловероятной. Первые итоги подтверждают, что второй тур 8 февраля состоится, и там скрестят шпаги два претендента на пост, получившие наибольшую поддержку избирателей. В последний раз такое случалось в 1986 году.

Право голоса в Португалии имеют почти 11 миллионов человек. Победитель сменит действующего президента Марселу Ребелу де Соуза, который отслужил допустимые конституцией два пятилетних срока.

Пост президента в Португалии во многом носитпредставительский характер, однако глава государства наделён такими ключевыми полномочиями как право распустить парламент, наложить вето на законы и назначить досрочные выборы.

Новому президенту придется работать в условиях длительной политической нестабильности: за последние три года в стране уже трижды проходили парламентские выборы.