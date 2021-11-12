Как сообщил Euronews председатель совета Правозащитного центра "Мемориал"* Александр Черкасов, в пятницу утром Мосгорсуд подтвердил, что Московская городская прокуратура подала иск о ликвидации организации. Правозащитники не согласны с доводами правоохранительных органов, что Международный мемориал и ПЦ "Мемориал" осуществляли деятельность с "неоднократными или грубыми нарушениями закона".

"11 ноября Минюст прислал в Международный мемориал бумагу, в которой говорилось, что в Верховный суд подан иск о ликвидации. Позже было сообщено, что подан иск и о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал". Однако у нас об этом информации не имелось. Сегодня утром Мосгорсуд подтвердил, что иск подан. Мы не видели текста, не знаем, когда будет суд, но очевидно что приняты решительные меры по ликвидации двух крупнейших базовых мемориальских организаций", - сказал в интервью Euronews Александр Черкасов.

Международный мемориал – одновременно и зонтичная организация для всего "Мемориала", и независимый исследовательский и просветительский центр в Москве. Центром правозащитной работы является Правозащитный центр "Мемориал", имеющий собственные отделения в регионах России.

В "Мемориале" не согласны с утверждениями Генпрокуратуры о систематическом грубом нарушении законодательства РФ.

"Мы с самого начала говорили что эти законы неправовые, что они должны быть отменены и улучшению не подлежат. Но мы пытались исполнять их требования ровно в той степени, в которой это было возможно. Мы подавали дополнительную отчетность, маркировали наши ресурсы, отмечая при этом, что мы с этим не согласны и даже обращались в суды, чтобы отменить этот абсурд. Сейчас принято политическое решение. Закон об иноагентах создан, чтобы взять под контроль гражданское общество и ликвидировать те организации, которые не хотят быть подконтрольны власти", - отметил Черкасов.

Закон об иноагентах создан, чтобы взять под контроль гражданское общество и ликвидировать те организации, которые не хотят быть подконтрольны власти Александр Черкасов председатель совета Правозащитного центра "Мемориал"

"Мемориал" занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, содействует моральной и юридической реабилитации лиц, подвергшихся политическим репрессиям. У общества немало различных проектов. Что с ними будет в случае ликвидации?

"Мы приложим все усилия чтобы продолжить исполнение нашей миссии. Если 25 ноября нас ликвидируют, разумеется, мы будем обжаловать это решение во всех возможных инстанциях и намерены использовать все доступные нам правовые средства", - заявил председатель совета ПЦ "Мемориал".

Черкасов отметил, что сообщения об иске Генпрокуратуры в Верховный суд стали для правозащитников полной неожиданностью.

"Я только вчера был в прокуратуре по другому, к нам не имеющего отношения, делу. Говорили там о каких-то деталях, сложностях, подробностях, а прихожу в офис, и выясняется, что к нам в окно прилетела такая кувалда", - сказал Черкасов.

11 ноября мы получили от Верхсуда уведомление, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации Мемориала за систематические нарушения законодательства об “иностранных агентах”

Это политическое решение об уничтожении общества Мемориалhttps://t.co/GwzppPLWkWpic.twitter.com/dREMTM241l — Memorial (@MemorialMoscow) November 11, 2021

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с иском о ликвидации Международного мемориала 8 ноября. Позже прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд заявление о прекращении деятельности Правозащитного центра "Мемориал".

В правоохранительных органах сочли, что Международный мемориал и ПЦ "Мемориал" нарушают законы Российской Федерации.

Как говорится в исковых заявлениях, "Мемориал" скрывал факт выполнения функции иностранного агента, в связи с чем организации и их должностные лица неоднократно привлекались к административной ответственности.

Судебное заседание Верховного суда по иску о ликвидации Международного мемориала состоится 25 ноября.

На сообщения о возможной ликвидации правозащитных организаций в России отреагировали как внутри страны, так и за ее пределами.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с подачей иска о ликвидации.

"К сожалению, Российская Федерация не отреагировала на неоднократные призывы Совета Европы отменить закон об иностранных агентах. Ликвидация Международного мемориала нанесет разрушительный удар по гражданскому обществу, которое является важной опорой любой демократии", - написала Пейчинович-Бурич.

Заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина считает, что предпринятые властями России шаги по ликвидации, "Мемориала" - одной из старейших и авторитетнейших правозащитных организаций - "не могут быть расценены иначе, как попытка переломить становой хребет правозащитного движения в России".

Российские власти почти десять лет используют репрессивное законодательство об «иностранных агентах» для сужения пространства гражданского активизма и преследования критиков, в том числе и правозащитных групп. Татьяна Локшина зам.директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не получил доклад об иске Генпрокуратуры. Вместе с тем он отметил, что тема является резонансной и обязательно попадет в президентские дайджесты.

* ПЦ "Мемориал" и Международный мемориал внесены в РФ в список иностранных агентов