Кумбре-Вьеха не успокаивается.

На испанском острове Пальма уже почти два месяца извергается Вулкан Кумбре-Вьеха. В прошлую субботу появился первый погибший: пожилой мужчина убирал пепел с крыши своего дома, и конструкция не выдержала веса вулканических осадков.
Остров остаётся зоной стихийного бедствия. Лава покрыла площадь уже более чем в тысячу гектаров.
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